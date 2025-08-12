Билетов на поезда УЗ всем не хватает — сколько людей претендуют на одно место

Железнодорожный вокзал. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Август — один из самых пиковых месяцев в году для Укрзализныци. Статистика показала, что спрос на место в поезде бешеный, особенно на популярные направления. Билетов не хватает всем желающим, поскольку их раскупают почти сразу после запуска продаж.

За период с 4 по 10 августа 2025 года услугами железнодорожного перевозчика воспользовались 637 800 пассажиров — это ориентировочно численность населения Кривого Рога. При этом людям не хватает билетов, особенно на ажиотажные направления: спрос составляет от пяти до восьми пассажиров на одно место.

"По многим популярным направлениям спрос продолжает существенно превышать предложение мест. Это приводит к быстрому выкупу билетов сразу после открытия продаж. Главная причина дефицита — сокращение парка вагонов превышает темпы его пополнения", — отметили в УЗ.

Статистика перевозок Укрзализныци за неделю. Фото: УЗ/Telegram

Вот такой спрос зафиксировали на поезда в течение отчетной недели.

Киев — Львов: поиск билетов — 160 048, доступные места — 20 912.

Киев — Одесса: поиск билетов — 100 959, доступные места — 19 020.

Киев — Харьков: поиск билетов — 70 400, доступные места — 18 528.

Киев — Перемышль: поиск билетов — 67 147, доступные места — 22 814.

Киев — Днепр: поиск билетов — 57 700, доступные места — 11 682.

В Укрзализныце уточнили, что нехватка мест объясняется старением подвижного состава, разрушением поездов российскими обстрелами, наступлением предельных сроков эксплуатации и др. За этим всем следует дорогостоящий ремонт, на который не всегда хватает средств.

Однако в компании заверили: на некоторые маршруты удалось увеличить количество мест по сравнению с прошлым годом путем оптимизации использования имеющегося подвижного состава. Среди доступных вариантов улучшения ситуации — закупка вагонов и поездов Интерсити+, осуществление капитальных ремонтов, модернизация имеющихся вагонов и пр.

Подорожают ли билеты УЗ

Глава правления Укрзализныци Александр Перцовский рассказал во время встречи с журналистами, что видит решение ввести динамическое ценообразование эффективным. Он предложил оставить стоимость билетов на поезда доступной большинству украинцев, но немного пересмотреть тарифную модель.

"Мы точно поддержим позицию, что доступные билеты должны остаться, но уже сегодня можно ввести динамическое ценообразование, можно либерализовать определенную категорию более дорогих билетов. Это даст ресурс для развития пассажирских перевозок", — отметил Перцовский.

В частности, шла речь о продаже билетов по более высокой цене, если человек бронирует место в поезде в последний момент. А пассажиры, которые первыми закажут билеты, будут платить по самому низкому тарифу. При этом нововведение не должно распространяться на военнослужащих.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Укрзализныця планирует построить пути европейского стандарта в Ужгород, Львов и Черновцы. Это поможет ускорить международные пассажирские и грузовые перевозки. Благодаря европутям удастся соединить украинские города с ЕС.

Также мы писали, что в УЗ прислушались к жалобам пассажиров и уменьшили количество поездов, билеты на которые доступны только при условии верификации через "Дія.Підпис". Плюс продажа стала доступна в кассах вокзалов, чего не планировалось сразу.