Додаткові рейси від УЗ — куди запустять потяги в серпні

Додаткові рейси від УЗ — куди запустять потяги в серпні

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 17:12
Додаткові рейси від Укрзалізниці в серпні — куди та в які дати курсуватимуть потяги
Потяг Укрзалізниці на вокзалі. Фото: УНІАН

Попри високий попит серед пасажирів та дефіцит квитків на деякі маршрути, Укрзалізниця намагається розв'язати цю проблему. Наприклад, в серпні буде запущено кілька додаткових рейсів на один з популярних напрямків.

Про те, куди та в які дати запустять додаткові потяги в серпні, повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Читайте також:

Куди курсуватимуть додаткові потяги в серпні

Укрзалізниця повідомила про призначення кількох додаткових поїздів на другу половину серпня. Найбільший попит традиційно спостерігається на напрямок між Києвом та Львовом, тож компанія знайшла можливість додати додаткові рейси у пікові дні. Додаткові потяги призначені на такі дати:

  1. №243/244 Київ — Львів: відправлення 16, 17 та 20 серпня.
  2. №249/250 Київ — Львів: відправлення з Києва та Львова 18 і 19 серпня.
  3. №775/776 Київ — Вінниця: відправлення з Києва та Вінниці 31 серпня.

Як вдалось знайти ресурс для додаткових рейсів

Таке рішення стало можливим завдяки ефективнішому використанню вагонів. Одразу після прибуття з основного рейсу вони не простоюють у депо, а вирушають у наступну подорож, встигаючи виконати ще один маршрут.

Через особливості курсування ці поїзди будуть сформовані зі звичайних спальних вагонів, але з місцями для сидіння. Квитки вже у продажу в застосунку Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua та у касах вокзалів.

Раніше ми писали, що серпень традиційно вважається піком пасажиропотоку для Укрзалізниці. Цього року попит на квитки досяг рекордних рівнів. Найпопулярніші маршрути розкуповують буквально за кілька годин, тому придбати квиток вдається не всім.

Також ми розповідали, що Європейська комісія незабаром представить нову стратегію розвитку високошвидкісних залізниць у Європі, мета якої — зробити поїздки швидкими, зручними та доступними, щоб вони могли конкурувати з авіаперельотами.

Укрзалізниця поїзди залізниця пассажиры квитки
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
