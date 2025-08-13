Видео
Главная Экономика Дополнительные рейсы от УЗ — куда запустят поезда в августе

Дополнительные рейсы от УЗ — куда запустят поезда в августе

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 17:12
Дополнительные рейсы от Укрзализныци в августе — куда и в какие даты будут курсировать поезда
Поезд Укрзализныци на вокзале. Фото: УНИАН

Несмотря на высокий спрос среди пассажиров и дефицит билетов на некоторые маршруты, Укрзализныця пытается решить эту проблему. Например, в августе будет запущено несколько дополнительных рейсов на одно из популярных направлений.

О том, куда и в какие даты запустят дополнительные поезда в августе, сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Читайте также:

Куда будут курсировать дополнительные поезда в августе

Укрзализныця сообщила о назначении нескольких дополнительных поездов на вторую половину августа. Наибольший спрос традиционно наблюдается на направление между Киевом и Львовом, поэтому компания нашла возможность добавить дополнительные рейсы в пиковые дни. Дополнительные поезда назначены на такие даты:

  1. №243/244 Киев — Львов: отправление 16, 17 и 20 августа.
  2. №249/250 Киев — Львов: отправление из Киева и Львова 18 и 19 августа.
  3. №775/776 Киев — Винница: отправление из Киева и Винницы 31 августа.

Как удалось найти ресурс для дополнительных рейсов

Такое решение стало возможным благодаря более эффективному использованию вагонов. Сразу после прибытия из основного рейса они не простаивают в депо, а отправляются в следующее путешествие, успевая выполнить еще один маршрут.

Из-за особенностей курсирования эти поезда будут сформированы из обычных спальных вагонов, но с местами для сидения. Билеты уже в продаже в приложении Укрзализныци, на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.

Ранее мы писали, что август традиционно считается пиком пассажиропотока для Укрзализныци. В этом году спрос на билеты достиг рекордных уровней. Самые популярные маршруты раскупают буквально за несколько часов, поэтому приобрести билет удается не всем.

Также мы рассказывали, что Европейская комиссия вскоре представит новую стратегию развития высокоскоростных железных доро г в Европе, цель которой — сделать поездки быстрыми, удобными и доступными, чтобы они могли конкурировать с авиаперелетами.

Укрзализныця поезда железная дорога пасажири билеты
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
