УЗ назначила поезд на популярное направление — куда можно купить билеты

Поезд УЗ. Фото: УНИАН

Укрзализныця предупредила пассажиров о назначении дополнительного поезда. Он будет курсировать по направлению Киев — Львов, что увеличит предложение мест на этом ажиотажном маршруте. Билеты уже доступны для покупки на сайте, в кассах и мобильном приложении.

Об этом рассказала пресс-служба УЗ в Telegram-канале.

Реклама

Читайте также:

Расписание движения нового поезда

Железнодорожный перевозчик назначил новый подвижной состав на несколько августовских дат, чтобы удовлетворить спрос. В сентябре дополнительный поезд №289/290 Киев — Львов уже не будет курсировать. Перевозка пассажиров запланирована на 25 и 29 августа 2025 года. Расписание движения следующее:

отправление из Киева — в 06:08, прибытие во Львов — в 13:23;

отправление из Львова — в 14:46, прибытие в Киев — в 21:49.

Билеты уже доступны для приобретения на официальном сайте Укрзализныци, в мобильном приложении и в кассах вокзалов. Стоимость одного места составляет 717 грн.

Новый поезд Киев — Львов. Фото: скриншот

Запуск международного поезда

Ранее мы рассказывали, что в Украине планируют восстановить рейс за границу, который отменили в 2022 году. Первое испытание осуществили в ночь с 7 на 8 августа: из Киева отправили два пустых вагона, которые присоединили к поезду Кишинев — Бухарест. Это первая железнодорожная поездка в направлении после начала полномасштабного вторжения России.

Посол Румынии в Украине Александру Виктор Микула отметил, что сообщение между столицами трех государств будет иметь как практическое значение, так и символически-стратегическое. Во-первых, оно усилит транспортные связи Украины с ЕС. Во-вторых, появится новая альтернатива авиационным и автомобильным перевозкам.

Напомним, если пассажир потерял вещи в поезде, их оформляют специальным актом и передают на хранение. Каждый предмет пломбируют и регистрируют, а о содержании составляют описание в присутствии полиции. Найденные в вагоне вещи поступают начальнику станции.

Также мы писали, что пассажирам рекомендуют покупать билеты на поезда сразу после открытия продаж. Это лучшее время, потому что предложение мест максимальное. На большинство внутренних отправлений продажа открывается в 08:00 за 20 дней до даты поездки.