П'ять додаткових потягів УЗ — куди з'явиться більше квитків

П’ять додаткових потягів УЗ — куди з’явиться більше квитків

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 13:06
Додаткові рейси Укрзалізниці — в які міста призначили п’ять нових потягів
Інформаційне табло УЗ. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Аби збільшити пропозицію квитків на потяги, Укрзалізниця вкотре призначила додаткові рейси. Завдяки оптимізації роботи вдалося виокремити рухомий склад, який курсуватиме в різні куточки України восени 2025 року. Це дозволить зменшити дефіцит вільних місць на ажіотажні напрямки.

Деталі розповіла пресслужба УЗ в Telegram.

Читайте також:

Куди призначили нові потяги

Всього з’явиться п’ять додаткових поїздів, які відправлятимуться з Києва, Чопа та Ужгорода. Українці можуть придбати квитки на такі рейси:

  • № 249/250 Київ — Львів;
  • № 220/219 Київ — Дніпро;
  • № 159/160 Київ — Трускавець;
  • № 218/217 Чоп — Львів;
  • № 284/283 Ужгород — Київ.

Перший потяг відправиться з Києва та Львова лише 27 і 28 серпня відповідно. Дати курсування рейсу Київ — Дніпро припадають на 25, 28, 30 і 31 серпня. Відправлення з Києва і Трускавця заплановане на 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 вересня, а також 3, 4, 5 жовтня.

Потяг № 218/217 Чоп — Львів їздитиме в обох напрямках 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 і 29 вересня. А рейс Ужгород — Київ курсуватиме через день, починаючи з 1 вересня і до початку нового графіку руху на 2026 рік.

"Поїзд № 284/283 підв’язаний у Києві під швидкісні поїзди Харківського та Дніпровського напрямків, тож стане в нагоді, якщо з Харкова або Дніпра раптом на потрібну дату не залишилось вільних місць у західному напрямку", — констатували в УЗ.

Коли відкриваються продажі квитків

Найкращий час для купівлі квитків на потяг — одразу після відкриття продажу. Тоді точно вдасться забронювати місця і не доведеться задовольнятися тим, що залишилося. В компанії повідомили, коли починається реалізація квитків на рейси внутрішнього і міжнародного сполучення.

Відправлення по Україні:

  • о 08:00 за 20 днів до дати виїзду;
  • о 8:00 за 10 днів до дати виїзду (на Павлоградський, Херсонський, Миколаївський, частково Краматорський, Сумський і Чернігівський напрямки);
  • о 8:00 за 10 днів до дати виїзду (на електропоїзди і дизельний транспорт категорії "Регіональний поїзд").

Міжнародне сполучення:

  • о 09:00 за 20 днів до дати поїздки (на польський напрямок);
  • 0 08:00 за 20 днів до дати поїздки (на молдовський, словацький, австрійський та угорський напрямки).

Що стосується квитків на приміські поїзди, то продаж відкривається у день відправлення. Аби не проґавити найкращий час для бронювання місця, рекомендується користуватися автоматичним викупом. Його можна налаштувати в мобільному застосунку Укрзалізниці.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Укрзалізниця блокує акаунти з підозрілою активністю для боротьби з перекупами. Деякі громадяни масово викуповували місця, чим спричиняли дефіцит вільних місць. Але компанія намагається мінімізувати ризики для пасажирів.

Також ми писали, що в серпні попит на квитки Укрзалізниці досяг рекорду — місця розбирають за кілька годин. Дефіцит спричинили перекупи, бронювання під спецпотреби та зменшення кількості вагонів через пошкодження інфраструктури.

Укрзалізниця подорож поїзди потяг квитки
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
