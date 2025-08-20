Видео
Главная Экономика Пять дополнительных поездов УЗ — куда появится больше билетов

Пять дополнительных поездов УЗ — куда появится больше билетов

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 13:06
Дополнительные рейсы Укрзализныци — в какие города назначили пять новых поездов
Информационное табло УЗ. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Чтобы увеличить предложение билетов на поезда, Укрзализныця в очередной раз назначила дополнительные рейсы. Благодаря оптимизации работы удалось выделить подвижной состав, который будет курсировать в разные уголки Украины осенью 2025 года. Это позволит уменьшить дефицит свободных мест на ажиотажные направления.

Детали рассказала пресс-служба УЗ в Telegram.

Читайте также:

Куда назначили новые поезда

Всего появится пять дополнительных поездов, которые будут отправляться из Киева, Чопа и Ужгорода. Украинцы могут приобрести билеты на такие рейсы:

  • № 249/250 Киев — Львов;
  • № 220/219 Киев — Днепр;
  • № 159/160 Киев — Трускавец;
  • № 218/217 Чоп — Львов;
  • № 284/283 Ужгород — Киев.

Первый поезд отправится из Киева и Львова только 27 и 28 августа соответственно. Даты курсирования рейса Киев — Днепр приходятся на 25, 28, 30 и 31 августа. Отправление из Киева и Трускавца запланировано на 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 сентября, а также 3, 4, 5 октября.

Поезд № 218/217 Чоп — Львов будет ездить в обоих направлениях 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 сентября. А рейс Ужгород — Киев будет курсировать через день, начиная с 1 сентября и до начала нового графика движения на 2026 год.

"Поезд № 284/283 подвязан в Киеве под скоростные поезда Харьковского и Днепровского направлений, поэтому пригодится, если из Харькова или Днепра вдруг на нужную дату не осталось свободных мест в западном направлении", — констатировали в УЗ.

Когда открываются продажи билетов

Лучшее время для покупки билетов на поезд — сразу после открытия продаж. Тогда точно удастся забронировать места и не придется довольствоваться тем, что осталось. В компании сообщили, когда начинается реализация билетов на рейсы внутреннего и международного сообщения.

Отправления по Украине:

  • в 08:00 за 20 дней до даты выезда;
  • в 8:00 за 10 дней до даты выезда (на Павлоградское, Херсонское, Николаевское, частично Краматорское, Сумское и Черниговское направления);
  • в 8:00 за 10 дней до даты выезда (на электропоезда и дизельный транспорт категории "Региональный поезд").

Международное сообщение:

  • в 09:00 за 20 дней до даты поездки (на польское направление);
  • 0 08:00 за 20 дней до даты поездки (на молдавское, словацкое, австрийское и венгерское направления).

Что касается билетов на пригородные поезда, то продажа открывается в день отправления. Дабы не упустить лучшее время для бронирования места, рекомендуется пользоваться автоматическим выкупом. Его можно настроить в мобильном приложении Укрзализныци.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Укрзализныця блокирует аккаунты с подозрительной активностью для борьбы с перекупами. Некоторые граждане массово выкупали места, чем вызывали дефицит свободных мест. Но компания старается минимизировать риски для пассажиров.

Также мы писали, что в августе спрос на билеты Укрзализныци достиг рекорда — места разбирают за несколько часов. Дефицит вызвали перекупы, бронирование под спецпотребности и уменьшение количества вагонов из-за повреждения инфраструктуры.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
