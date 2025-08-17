Пільги для пенсіонерів — чи повинні українці 60+ платити за проїзд в поїзді у 2025

Жінки похилого віку купують залізничні квитки. Фото: УНІАН

В Україні пільговий проїзд залізницею доступний лише окремим категоріям громадян. Для пенсіонерів певні знижки є, але далеко не на всі види квитків.

Про те, чи можуть люди 60+ економити на залізничних квитках у 2025 році, зазначається в наказі "Про затвердження Змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України".

Реклама

Читайте також:

Де людям 60+ не потрібно оплачувати проїзд

Люди пенсійного віку можуть безплатно подорожувати лише приміськими електричками. Для цього достатньо показати пенсійне посвідчення. Однак при купівлі квитків на швидкісні електропоїзди та потяги далекого сполучення пенсіонери мають сплачувати повну вартість, адже жодних знижок на далекі рейси для них не передбачено.

Крім цього, у містах пенсіонери користуються правом на безоплатний проїзд у громадському транспорті — автобусах, тролейбусах і трамваях. Винятком залишаються метро та таксі.

Хто ще має право на знижки та безплатний проїзд у 2025 році

Окрім людей 60+, пільгами на залізничний транспорт у 2025 році можуть користуватися:

багатодітні сім’ї — діти мають право безплатно їздити у приміських електропоїздах;

— діти мають право безплатно їздити у приміських електропоїздах; студенти — отримують 50% знижки на квитки у плацкартних вагонах поїздів далекого сполучення, регіональних поїздах (2–3 клас) та електричках. Пільга діє лише для студентів денної форми навчання за наявності студентського квитка;

— отримують 50% знижки на квитки у плацкартних вагонах поїздів далекого сполучення, регіональних поїздах (2–3 клас) та електричках. Пільга діє лише для студентів денної форми навчання за наявності студентського квитка; люди з інвалідністю — мають право на безплатні поїздки електричками, а також на 50% знижку у поїздах далекого сполучення з 1 жовтня до 15 травня. Супроводжуюча особа інваліда І групи теж користується пільгами;

— мають право на безплатні поїздки електричками, а також на 50% знижку у поїздах далекого сполучення з 1 жовтня до 15 травня. Супроводжуюча особа інваліда І групи теж користується пільгами; ветерани та учасники бойових дій — можуть безплатно їздити електричками. Крім того, їм надається одне безплатне місце у поїздах далекого сполучення раз на два роки (туди й назад) або 50% знижка на квиток раз на рік.

Також право на безоплатний проїзд у приміських електропоїздах мають постраждалі від Чорнобильської катастрофи та члени їхніх сімей, учасники Другої світової війни, ветерани військової служби, інваліди війни І-III груп, батьки загиблих військовослужбовців, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Раніше ми писали, що держава допомагає людям похилого віку через виплати, пільги та соцпослуги. Водночас пенсіонери ризикують отримати штраф, якщо порушують встановлені норми.

Також ми розповідали що серпень став піковим місяцем для Укрзалізниці — попит на квитки рекордний. Місця на популярні напрямки розкуповують за кілька годин після відкриття продажів, тож дістати квиток вдається не всім.