Виїзд за кордон потягом — який маршрут вирішили відновити після 3 років перерви

Табло з розкладом руху поїздів. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні оголосили про запуск міжнародного поїзда, який припинив курсувати одним з маршрутів ще у 2022 році. Це перший залізничний рейс у цьому напрямку після початку повномасштабної війни.

Про те, куди прямуватиме новий потяг міжнародного сполучення, повідомив посол Румунії в Україні Александру Віктор Мікула.

Реклама

Читайте також:

До якого міста зможуть дістатись українці новим потягом

Перші випробування відбулися в ніч із 7 на 8 серпня. З Києва відправили два порожні вагони, які приєднали до рейсу Кишинів — Бухарест. У майбутньому їхня кількість збільшиться до чотирьох, а сам поїзд курсуватиме регулярно.

Посол наголосив, що поява прямого маршруту між столицями має велике значення — як практичне, так і символічне. Це крок до зміцнення транспортної співпраці між країнами.

"Це довга подорож, але це пряме сполучення між нашими столицями", — підкреслив Мікула.

Чому потяг перестав курсувати

Маршрут має давню історію. Ще за радянських часів він був частиною напрямку Софія — Москва. У 2016 році його відновили під назвою "Буковина". Тоді подорож від Києва до Бухареста займала близько 26 годин, а поїзд вирушав щоп’ятниці.

Рух зупинили у 2022 році через війну. Тепер відновлення поїзда має стратегічне значення. Воно посилює транспортні зв’язки України з ЄС, створює альтернативу авіаційним та автомобільним перевезенням у складних умовах.

Варто зазначити, що потяг забезпечує зручний маршрут через Молдову, який, за словами держсекретаря Мінтрансу Румунії Іонела Скріоштяну, визнано оптимальним.

Раніше ми писали, що щодня послугами Укрзалізниці користуються тисячі українців, більшість із яких подорожує з багажем чи важливими речами. Тому, виходячи з вагона, варто переконатися, що нічого не залишилося всередині.

Також ми розповідали, що для збільшення кількість квитків, Укрзалізниця призначила додаткові рейси. Завдяки оптимізації роботи вдалось виділити поїзди, які восени 2025 року курсуватимуть у різні регіони, зменшуючи нестачу місць на популярних маршрутах.