Главная Экономика После трех лет перерыва — куда снова поедет международный поезд

После трех лет перерыва — куда снова поедет международный поезд

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 18:15
Выезд за границу поездом — какой маршрут решили восстановить после 3 лет перерыва
Табло с расписанием движения поездов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине объявили о запуске международного поезда, который прекратил курсировать по одному из маршрутов еще в 2022 году. Это первый железнодорожный рейс в этом направлении после начала полномасштабной войны.

О том, куда будет направляться новый поезд международного сообщения, сообщил посол Румынии в Украине Александру Виктор Микула.

В какой город смогут добраться украинцы новым поездом

Первые испытания состоялись в ночь с 7 на 8 августа. Из Киева отправили два пустых вагона, которые присоединили к рейсу Кишинев — Бухарест. В будущем их количество увеличится до четырех, а сам поезд будет курсировать регулярно.

Посол подчеркнул, что появление прямого маршрута между столицами имеет большое значение — как практическое, так и символическое. Это шаг к укреплению транспортного сотрудничества между странами.

"Это долгое путешествие, но это прямое сообщение между нашими столицами", — подчеркнул Микула.

Почему поезд перестал курсировать

Маршрут имеет давнюю историю. Еще в советское время он был частью направления София — Москва. В 2016 году его восстановили под названием "Буковина". Тогда путешествие от Киева до Бухареста занимало около 26 часов, а поезд отправлялся каждую пятницу.

Движение остановили в 2022 году из-за войны. Теперь восстановление поезда имеет стратегическое значение. Оно усиливает транспортные связи Украины с ЕС, создает альтернативу авиационным и автомобильным перевозкам в сложных условиях.

Стоит отметить, что поезд обеспечивает удобный маршрут через Молдову, который, по словам госсекретаря Минтранса Румынии Ионела Скриоштяну, признан оптимальным.

Ранее мы писали, что ежедневно услугами Укрзализныци пользуются тысячи украинцев, большинство из которых путешествует с багажом или важными вещами. Поэтому, выходя из вагона, стоит убедиться, что ничего не осталось внутри.

Также мы рассказывали, что для увеличения количество билетов, Укрзализныця назначила дополнительные рейсы. Благодаря оптимизации работы удалось выделить поезда, которые осенью 2025 года будут курсировать в разные регионы, уменьшая нехватку мест на популярных маршрутах.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
