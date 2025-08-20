Выезд за границу поездом — какой маршрут решили восстановить после 3 лет перерыва

Табло с расписанием движения поездов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине объявили о запуске международного поезда, который прекратил курсировать по одному из маршрутов еще в 2022 году. Это первый железнодорожный рейс в этом направлении после начала полномасштабной войны.

О том, куда будет направляться новый поезд международного сообщения, сообщил посол Румынии в Украине Александру Виктор Микула.

В какой город смогут добраться украинцы новым поездом

Первые испытания состоялись в ночь с 7 на 8 августа. Из Киева отправили два пустых вагона, которые присоединили к рейсу Кишинев — Бухарест. В будущем их количество увеличится до четырех, а сам поезд будет курсировать регулярно.

Посол подчеркнул, что появление прямого маршрута между столицами имеет большое значение — как практическое, так и символическое. Это шаг к укреплению транспортного сотрудничества между странами.

"Это долгое путешествие, но это прямое сообщение между нашими столицами", — подчеркнул Микула.

Почему поезд перестал курсировать

Маршрут имеет давнюю историю. Еще в советское время он был частью направления София — Москва. В 2016 году его восстановили под названием "Буковина". Тогда путешествие от Киева до Бухареста занимало около 26 часов, а поезд отправлялся каждую пятницу.

Движение остановили в 2022 году из-за войны. Теперь восстановление поезда имеет стратегическое значение. Оно усиливает транспортные связи Украины с ЕС, создает альтернативу авиационным и автомобильным перевозкам в сложных условиях.

Стоит отметить, что поезд обеспечивает удобный маршрут через Молдову, который, по словам госсекретаря Минтранса Румынии Ионела Скриоштяну, признан оптимальным.

