Головна Економіка Ніхто не застрахований — як повернути забуті в поїзді речі

Ніхто не застрахований — як повернути забуті в поїзді речі

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 19:35
Може статися з кожним — як повернути забуті в поїзді речі та за що доведеться заплатити
Пасажири в вагоні електропоїзда. Фото: УНІАН

Щодня тисячі українців користуються послугами Укрзалізниці. Більшість пасажирів, як правило, мають з собою валізу, техніку, документи чи інші предмети. Тож прибувши на свою станцію, дуже важливо перевірити чи не забули ви свої речі у вагоні.

Про те, що робити пасажиру потяга, який забув свої речі у вагоні, зазначається в 17 розділі Правил перевезення Укрзалізниці.

Читайте також:

Що відбувається зі знайденими в поїзді речами 

Якщо у поїзді, на станції або на колії знаходять загублені або залишені без нагляду речі, складається спеціальний акт. У ньому детально описують зовнішній вигляд предметів та обставини їх знаходження. Акт оформлюють за участю того, хто знайшов річ:

  • на станції — начальник станції чи вокзалу;
  • у поїзді — начальник поїзда або старший стюард за присутності провідника.

Копія акта видається людині, яка виявила предмет. Знайдені речі передаються представнику надавача послуг, який заносить їх до облікової книги. Кожному предмету присвоюють ярлик із зазначенням станції та порядкового номера. Для сумок, валіз та інших речей ставлять пломби або печатки.

Перед накладанням пломби речі оглядають у присутності поліції, складають окремий акт з описом вмісту, копію якого отримує людина, що знайшла предмети. Речі, залишені у поїзді під час руху, передають начальнику станції кінцевого пункту під розписку.

Як отримати загублені речі

Щоб отримати загублену річ, власник має підтвердити свої права: 

  • описати предмет;
  • надати ключі від замків;
  • перелічити вміст валізи.

Якщо речі зберігаються на станції, їх віддають власнику після перевірки документів.

Якщо пасажир забув річ у вагоні під час поїздки, він звертається до начальника станції, де виходив. Станція надсилає телеграму начальнику поїзда або іншій станції, де можна забрати річ. У телеграмі вказують номер вагона, місце пасажира та опис забутих речей.

Також спробувати знайти загублений багаж можна онлайн, через спеціальний сервіс Укрзалізниці. При отриманні речей власник оплачує послуги перевізника (зберігання, пакування, перевезення) і підписує розписку з даними паспорта (чи іншого документа, що підтверджує особу) та місця реєстрації.

Раніше ми писали, що в Україні право на пільговий проїзд залізницею мають лише певні категорії громадян. Пенсіонери можуть розраховувати на часткові знижки, проте вони діють не на всі типи квитків.

Також ми розповідали, що в Укрзалізниці радять купувати квитки одразу після старту продажу — це оптимальний час для резервування. Завчасне планування поїздки дозволяє без труднощів забронювати місце навіть на популярні рейси.

Укрзалізниця транспорт речі залізниця пассажиры
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
