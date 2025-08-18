Может случиться с каждым — как вернуть забытые в поезде вещи и за что придется заплатить

Пассажиры в вагоне электропоезда. Фото: УНИАН

Ежедневно тысячи украинцев пользуются услугами Укрзализныци. Большинство пассажиров, как правило, имеют с собой чемодан, технику, документы или другие предметы. Поэтому прибыв на свою станцию, очень важно проверить не забыли ли вы свои вещи в вагоне.

О том, что делать пассажиру поезда, который забыл свои вещи в вагоне, отмечается в 17 разделе Правил перевозки Укрзализныци.

Реклама

Читайте также:

Что происходит с найденными в поезде вещами

Если в поезде, на станции или на пути находят утерянные или оставленные без присмотра вещи, составляется специальный акт. В нем подробно описывают внешний вид предметов и обстоятельства их нахождения. Акт оформляют с участием того, кто нашел вещь:

на станции — начальник станции или вокзала;

в поезде — начальник поезда или старший стюард в присутствии проводника.

Копия акта выдается человеку, который обнаружил предмет. Найденные вещи передаются представителю поставщика услуг, который заносит их в учетную книгу. Каждому предмету присваивают ярлык с указанием станции и порядкового номера. Для сумок, чемоданов и других вещей ставят пломбы или печати.

Перед наложением пломбы вещи осматривают в присутствии полиции, составляют отдельный акт с описанием содержимого, копию которого получает человек, нашедший предметы. Вещи, оставленные в поезде во время движения, передают начальнику станции конечного пункта под расписку.

Как получить утерянные вещи

Чтобы получить потерянную вещь, владелец должен подтвердить свои права:

описать предмет;

предоставить ключи от замков;

перечислить содержимое чемодана.

Если вещи хранятся на станции, их отдают владельцу после проверки документов.

Если пассажир забыл вещь в вагоне во время поездки, он обращается к начальнику станции, где выходил. Станция направляет телеграмму начальнику поезда или другой станции, где можно забрать вещь. В телеграмме указывают номер вагона, место пассажира и описание забытых вещей.

Также попробовать найти утерянный багаж можно онлайн, через специальный сервис Укрзализныци. При получении вещей владелец оплачивает услуги перевозчика (хранение, упаковка, перевозка) и подписывает расписку с данными паспорта (или другого документа, подтверждающего личность) и места регистрации.

Ранее мы писали, что в Украине право на льготный проезд по железной дороге имеют только определенные категории граждан. Пенсионеры могут рассчитывать на частичные скидки, однако они действуют не на все типы билетов.

Также мы рассказывали, что в Укрзализныце советуют покупать билеты сразу после старта продаж — это оптимальное время для резервирования. Заблаговременное планирование поездки позволяет без труда забронировать место даже на популярные рейсы.