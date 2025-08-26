Бізнес на квитках — як перекупи обходять верифікацію в Дії та досі заробляють на пасажирах УЗ

Люди в поїзді. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Попри введення додаткової перевірки через застосунок "Дія", перекупники в Україні знайшли спосіб масово скуповувати квитки Укрзалізниці. Вони використовують ботів і фейкові акаунти, а потім продають квитки у кілька разів дорожче.

Про те, як працюють перекупи та як Укрзалізниця планує з ними боротись, повідомили журналісти BIHUS Info.

За їхніми словами, навіть нові електронні бар’єри та ліміти не зупинили шахраїв. Попит на популярні рейси настільки великий, що ділки продовжують заробляти на пасажирах.

Журналісти провели експеримент та купили квиток на міжнародний рейс Київ — Кишинів у перекупників. Це напрямок, де чинна обов’язкова авторизація через "Дію", але для посередників це не стало проблемою.

За даними розслідування, перекупники застосовують десятки акаунтів і спеціальні алгоритми, що дозволяють миттєво викуповувати популярні місця ще до того, як вони з’являться для звичайних пасажирів. Найбільший попит — на нічні рейси на захід України та поїздки до прифронтових регіонів.

Шахраї використовують ботів, які цілодобово моніторять сайт "Укрзалізниці" і бронюють місця за секунди. Частина ділків оформлює квитки на підставних осіб із різними документами, а потім передає дані клієнтам. Це допомагає обходити персоналізацію квитків і уникати блокувань.

Квитки продають у Telegram-каналах та через сторонні сервіси за значно завищеною ціною. Зазвичай вартість стартує від 1000 гривень, а на міжнародні рейси може сягати 4-5 тисяч. Жодних гарантій для покупців немає — людей часто просто обманюють.

Журналісти знайшли закриті чати, де пропонують "допомогу" з бронюванням за додаткову плату. В одній із таких груп за два тижні реалізували понад 300 квитків. Посередники не обіцяють 100% гарантій, але виконують більшість замовлень.

Особливу увагу звернули на те, що навіть перевірка через "Дію" не захистила від зловживань. Система дозволяє авторизувати будь-яку особу, а не тільки ту, на яку оформлено квиток. Це відкриває можливість для маніпуляцій.

Як Укрзалізниця бореться з перекупниками квитків

Компанія повідомила, що один з акаунтів, згаданих у розслідуванні, уже заблокували за допомогою антифрод-системи. Дані про шахраїв передадуть поліції, відкрито кримінальне провадження. Водночас в Укрзалізниці визнають, що боротьба з перекупниками складна, адже вони:

створюють нові профілі;

мають спеціальні програми;

використовують різні SIM-карти.

Авторизація через "Дію" зменшила масштаби проблеми, але не вирішила її повністю. Компанія планує вдосконалити захисні алгоритми, додати нові рівні перевірки та співпрацювати з кіберполіцією, щоб заблокувати нелегальні канали продажу.

