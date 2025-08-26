Бизнес на билетах — как перекупы обходят верификацию в Дії и до сих пор зарабатывают на пассажирах УЗ

Люди в поезде. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Несмотря на введение дополнительной проверки через приложение "Дія", перекупщики в Украине нашли способ массово скупать билеты Укрзализныци. Они используют ботов и фейковые аккаунты, а затем продают билеты в несколько раз дороже.

О том, как работают перекупы и как Укрзализныця планирует с ними бороться, сообщили журналисты BIHUS Info.

Как работают перекупы железнодорожных билетов и почему авторизация через "Дію" для них не помеха

По их словам, даже новые электронные барьеры и лимиты не остановили мошенников. Спрос на популярные рейсы настолько велик, что дельцы продолжают зарабатывать на пассажирах.

Журналисты провели эксперимент и купили билет на международный рейс Киев — Кишинев у перекупщиков. Это направление, где действует обязательная авторизация через "Дію", но для посредников это не стало проблемой.

По данным расследования, перекупщики применяют десятки аккаунтов и специальные алгоритмы, позволяющие мгновенно выкупать популярные места еще до того, как они появятся для обычных пассажиров. Наибольшим спросом пользуются ночные рейсы на запад Украины и поездки в прифронтовые регионы.

Мошенники используют ботов, которые круглосуточно мониторят сайт "Укрзализныци" и бронируют места за секунды. Часть дельцов оформляет билеты на подставных лиц с различными документами, а затем передает данные клиентам. Это помогает обходить персонализацию билетов и избегать блокировок.

Билеты продают в Telegram-каналах и через сторонние сервисы по значительно завышенной цене. Обычно стоимость стартует от 1 000 гривен, а на международные рейсы может достигать 4-5 тысяч. Никаких гарантий для покупателей нет — людей часто просто обманывают.

Журналисты нашли закрытые чаты, где предлагают "помощь" с бронированием за дополнительную плату. В одной из таких групп за две недели реализовали более 300 билетов. Посредники не обещают 100% гарантий, но выполняют большинство заказов.

Особое внимание обратили на то, что даже проверка через "Дію" не защитила от злоупотреблений. Система позволяет авторизовать любое лицо, а не только то, на которое оформлен билет. Это открывает возможность для манипуляций.

Как Укрзализныця борется с перекупщиками билетов

Компания сообщила, что один из аккаунтов, упомянутых в расследовании, уже заблокировали с помощью антифрод-системы. Данные о мошенниках передадут полиции, открыто уголовное производство. В то же время в Укрзализныце признают, что борьба с перекупщиками сложная, ведь они:

создают новые профили;

имеют специальные программы;

используют различные SIM-карты.

Авторизация через "Дію" уменьшила масштабы проблемы, но не решила ее полностью. Компания планирует усовершенствовать защитные алгоритмы, добавить новые уровни проверки и сотрудничать с киберполицией, чтобы заблокировать нелегальные каналы продажи.

