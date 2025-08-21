Відео
Деякі потяги УЗ прибудуть невчасно — які рейси затрималися

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 10:07
Деякі потяги УЗ запізнюються через обстріли — на які рейси найдовші затримки
Інформаційне табло на вокзалі. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Деякі потяги УЗ запізнюються на кілька годин через нічну масовану ракетно-дронову атаку Росії на Україну 21 серпня 2025 року. Йдеться про рейси з західних міст, зокрема Івано-Франківська, Чернівців та Ужгорода.

Про тривалі затримки попередили на офіційному сайті Укрзалізниці.

Читайте також:

Які рейси найдовше затрималися

Станом на 08:19 було відомо про кількагодинні запізнення таких потягів залізничного перевізника:

  • №43/44 Івано-Франківськ — Черкаси (+3:18);
  • №49/50 Трускавець — Київ-Пас. (+3:18);
  • №29/30 Ужгород — Київ-Пас. (+2:58);
  • №227/228 Івано-Франківськ — Краматорськ (+2:58);
  • №7/8 Чернівці — Київ-Пас. (+2:42);
  • №149/150 Івано-Франківськ — Київ-Пас. (+2:42);
  • №51/52 Київ-Пас. — Пшемисль Головний (+2:41);
  • №51/52 Пшемисль Головний — Київ-Пас. (+2:12);
  • №93/94 Харків — Пас.-Хелм (+1:17).
Деякі потяги УЗ прибудуть невчасно — які рейси затрималися - фото 1
Затримки потягів Укрзалізниці вранці 21 серпня. Фото: скриншот

Інші рейси в напрямку Києва, Ворохти, Чернівців, Івано-Франківська, Одеси тощо затримувалися менш ніж на годину. За інформацією залізничників, контактна мережа на пошкодженій ділянці вже відновлена, тому фахівці намагатимуться максимально скоротити час запізнення поїздів.

Куди УЗ запустить додаткові рейси

Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця призначила п’ять нових потягів для збільшення пропозиції місць на популярних напрямках. Пасажири можуть купити квитки на такі рейси:

  • № 249/250 Київ — Львів;
  • № 220/219 Київ — Дніпро;
  • № 159/160 Київ — Трускавець;
  • № 218/217 Чоп — Львів;
  • № 284/283 Ужгород — Київ.

В компанії рекомендують бронювати місця заздалегідь, якщо можливо — одразу після відкриття продажів. Це мінімізує ризики нестачі квитків і знизить активність перекупників. На відправлення по Україні (більшість напрямків) продаж починається о 08:00 за 20 днів до дати поїздки.

На потяги Павлоградського, Херсонського, Миколаївського, частково Краматорського, Сумського і Чернігівського напрямків квитки стають доступні о 8:00 за 10 днів до дати подорожі. А продаж на приміські поїзди стартує в день відправлення.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Укрзалізниця планує відновити регулярне курсування поїзда Київ — Бухарест найближчим часом. Рейс матиме не лише транспортне, а й політичне значення, адже відкриє новий етап співпраці між Україною та Румунією.

Також ми писали, як пасажирам потягів Укрзалізниці повернути забуті/загублені речі. Доведеться підтвердити свої права на майно, зокрема описати предмет, надати ключі від замків і перелічити вміст валізи. Варто звернутися до начальника станції.

поїздки Укрзалізниця поїзди обстріли вокзали
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
