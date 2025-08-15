Відео
УЗ запустить нові потяги з вересня — куди вони курсуватимуть

УЗ запустить нові потяги з вересня — куди вони курсуватимуть

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 12:33
Укрзалізниця призначила два нові потяги з вересня — які міста вони з’єднають
Потяг Укрзалізниці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Укрзалізниця вкотре призначила додаткові рейси на ажіотажні напрямки, аби збільшити пропозицію місць у потягах. Пасажирам не доведеться користуватися послугами перекупників, аби дістати квитки.

Про це повідомила пресслужба УЗ в Telegram.

Нові рейси від Укрзалізниці

Поїзди почнуть курсувати з вересня, вони забезпечать додаткове сполучення для кількох регіонів України. Перший рейс — № 260/259 Чоп — Кременчук — матиме такий графік руху:

  • відправлення з Чопа 2 вересня по вівторках, п’ятницях і суботах о 14:24;
  • прибуття в Кременчук о 13:33;
  • відправлення з Кременчука 3 вересня по середах, суботах і неділях о 14:18;
  • прибуття до Чопа о 12:45.

Другий потяг № 258/257 Ясіня — Кропивницький курсуватиме за таким графіком:

  • відправлення з Ясіні 2 вересня по вівторках, п’ятницях і суботах о 14:55;
  • прибуття до Кропивницького о 13:05;
  • відправлення з Кропивницького 3 вересня по середах, суботах і неділях о 14:38;
  • прибуття до Ясіні о 13:18.

"Нові рейси вдалось призначити за рахунок оптимізації роботи: поїзди, що прибули після свого основного рейсу, одразу відправляються в наступні, встигаючи зробити ще один оберт", — уточнили в компанії.

Квитки на рейси вже доступні в касах вокзалів, на офіційному сайті УЗ і в мобільному застосунку. Продаж на всі внутрішні маршрути традиційно відкривається вранці за 20 календарних днів до відправлення поїзда.

Будівництво євроколій в Україні

Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський розповів в інтерв’ю YouTube-каналу "Пряма червона", що планується будівництво колій європейського стандарту — з діаметром 1 435 міліметрів замість традиційного в Україні показника 1 520 міліметрів.

Спочатку нововведення зачепить ділянки маршруту Чоп — Ужгород, а в потенційному майбутньому євроколії проведуть до Львова і Чернівців. Це допоможе з’єднати українські міста з Європейським Союзом, а також пришвидшити пасажирські/вантажні перевезення.

"Після завершення робіт поїзди зможуть без пересадок, без зміни вагонів і без зупинок на кордоні прямувати до Польщі та країн ЄС", — констатували в Міністерстві розвитку громад і територій.

Перцовський уточнив, що навіть після завершення повномасштабної війни та відновлення авіаційних рейсів залізничні маршрути залишатимуться популярним способом подорожі за кордон. Іншими словами, попит буде стабільно високим.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Укрзалізниця блокує акаунти перекупників, які масово скуповують чи бронюють квитки для перепродажу. З березня вдалося заблокувати 3 806 профілів. Через такі незаконні дії компанії довелося посилити ідентифікацію пасажирів.

Також ми писали, що в серпні зафіксували шалений попит на квитки Укрзалізниці. Конкуренція за одне місце в потягу (ажіотажні напрямки) — від 5 до 8 людей. За період із 4 по 10 серпня послугами залізничного перевізника скористалися 637 800 пасажирів.

поїздки Укрзалізниця поїзди залізниця квитки
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
