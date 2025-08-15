Укрзализныця назначила два новых поезда с сентября — какие города они соединят

Поезд Укрзализныци. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Укрзализныця в очередной раз назначила дополнительные рейсы на ажиотажные направления, чтобы увеличить предложение мест в поездах. Пассажирам не придется пользоваться услугами перекупщиков, дабы достать билеты.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ в Telegram.

Новые рейсы от Укрзализныци

Поезда начнут курсировать с сентября, они обеспечат дополнительное сообщение для нескольких регионов Украины. Первый рейс — № 260/259 Чоп — Кременчуг — будет иметь такой график движения:

отправление из Чопа 2 сентября по вторникам, пятницам и субботам в 14:24;

прибытие в Кременчуг в 13:33;

отправление из Кременчуга 3 сентября по средам, субботам и воскресеньям в 14:18;

прибытие в Чоп в 12:45.

Второй поезд № 258/257 Ясиня — Кропивницкий будет курсировать по такому графику:

отправление из Ясини 2 сентября по вторникам, пятницам и субботам в 14:55;

прибытие в Кропивницкий в 13:05;

отправление из Кропивницкого 3 сентября по средам, субботам и воскресеньям в 14:38;

прибытие в Ясини в 13:18.

"Новые рейсы удалось назначить за счет оптимизации работы: составы поездов, прибывших после своего основного рейса, сразу отправляются в следующие, успевая сделать еще один оборот", — уточнили в компании.

Билеты на рейсы уже доступны в кассах вокзалов, на официальном сайте УЗ и в мобильном приложении. Продажа на все внутренние маршруты традиционно открывается утром за 20 календарных дней до отправления поезда.

Строительство европутей в Украине

Председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский рассказал в интервью YouTube-каналу "Пряма червона", что планируется строительство путей европейского стандарта — с диаметром 1 435 миллиметров вместо традиционного в Украине показателя 1 520 миллиметров.

Сначала нововведение затронет участки маршрута Чоп — Ужгород, а в потенциальном будущем евроколеи проведут до Львова и Черновцов. Это поможет соединить украинские города с Европейским Союзом, а также ускорить пассажирские/грузовые перевозки.

"После завершения работ поезда смогут без пересадок, без смены вагонов и без остановок на границе следовать в Польшу и страны ЕС", — констатировали в Министерстве развития громад и территорий.

Перцовский уточнил, что даже после завершения полномасштабной войны и восстановления авиационных рейсов железнодорожные маршруты будут оставаться популярным способом путешествия за границу. Иными словами, спрос будет стабильно высоким.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Укрзализныця блокирует аккаунты перекупщиков, которые массово скупают или бронируют билеты для перепродажи. С марта удалось заблокировать 3 806 профилей. Из-за таких незаконных действий компании пришлось усилить идентификацию пассажиров.

Также мы писали, что в августе зафиксировали бешеный спрос на билеты Укрзализныци. Конкуренция за одно место в поезде (ажиотажные направления) — от 5 до 8 человек. За период с 4 по 10 августа услугами железнодорожного перевозчика воспользовались 637 800 пассажиров.