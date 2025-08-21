Некоторые поезда УЗ опаздывают из-за обстрелов — на какие рейсы самые длинные задержки

Информационное табло на вокзале. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Некоторые поезда УЗ опаздывают на несколько часов из-за ночной массированной ракетно-дроновой атаки России на Украину 21 августа 2025 года. Речь идет о рейсах из западных городов, в частности Ивано-Франковска, Черновцов и Ужгорода.

О длительных задержках предупредили на официальном сайте Укрзализныци.

Какие рейсы дольше всего задержались

По состоянию на 08:19 было известно о многочасовых опозданиях таких поездов железнодорожного перевозчика:

№43/44 Ивано-Франковск — Черкассы (+3:18);

№49/50 Трускавец — Киев-Пас. (+3:18);

№29/30 Ужгород — Киев-Пас. (+2:58);

№227/228 Ивано-Франковск — Краматорск (+2:58);

№7/8 Черновцы — Киев-Пасс. (+2:42);

№149/150 Ивано-Франковск — Киев-Пасс. (+2:42);

№51/52 Киев-Пас. — Пшемысль Главный (+2:41);

№51/52 Пшемысль Главный — Киев-Пас. (+2:12);

№93/94 Харьков — Пас.-Хелм (+1:17).

Задержки поездов Укрзализныци утром 21 августа. Фото: скриншот

Другие рейсы в направлении Киева, Ворохты, Черновцов, Ивано-Франковска, Одессы и т.д. задерживались менее чем на час. По информации железнодорожников, контактная сеть на поврежденном участке уже восстановлена, поэтому специалисты постараются максимально сократить время опоздания поездов.

Куда УЗ запустит дополнительные рейсы

Ранее мы рассказывали, что Укрзализныця назначила пять новых поездов для увеличения предложения мест на популярных направлениях. Пассажиры могут купить билеты на такие рейсы:

№ 249/250 Киев — Львов;

№ 220/219 Киев — Днепр;

№ 159/160 Киев — Трускавец;

№ 218/217 Чоп — Львов;

№ 284/283 Ужгород — Киев.

В компании рекомендуют бронировать места заранее, если возможно — сразу после открытия продаж. Это минимизирует риски нехватки билетов и снизит активность перекупщиков. На отправления по Украине (большинство направлений) продажа начинается в 08:00 за 20 дней до даты поездки.

На поезда Павлоградского, Херсонского, Николаевского, частично Краматорского, Сумского и Черниговского направлений билеты становятся доступны в 8:00 за 10 дней до даты путешествия. А продажа на пригородные поезда стартует в день отправления.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Укрзализныця планирует возобновить регулярное курсирование поезда Киев — Бухарест в ближайшее время. Рейс будет иметь не только транспортное, но и политическое значение, ведь откроет новый этап сотрудничества между Украиной и Румынией.

Также мы писали, как пассажирам поездов Укрзализныци вернуть забытые/потерянные вещи. Придется подтвердить свои права на имущество, в частности описать предмет, предоставить ключи от замков и перечислить содержимое чемодана. Стоит обратиться к начальнику станции.