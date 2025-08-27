Відео
Українці з 40 роками стажу — які пільги гарантує держава у 2025

Українці з 40 роками стажу — які пільги гарантує держава у 2025

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 05:45
Пільги для людей з 40 роками стажу — чи є сенс працювати так довго
Чоловік у відділенні Пенсійного фонду. Фото: УНІАН

Українці мають можливість отримувати не лише пенсію, а й різноманітні пільги та доплати. Однак не всі знають, які саме привілеї їм гарантує держава.

Про те, який статус отримують українці з сорокарічним стажем та які пільги вони можуть оформити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE. 

Читайте також:

Хто може отримати статус ветерана праці

В Україні статус ветерана праці регулюється Законом "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших осіб похилого віку" № 3721-XII від 16 грудня 1993 року (зі змінами станом на 30.04.2022).

Стати ветераном праці можуть громадяни, які мають трудовий стаж не менше 40 років для чоловіків та 35 років для жінок, а також вже вийшли на пенсію та отримали відповідне посвідчення.

Посвідчення ветерана праці видають органи соціального захисту населення при державних адміністраціях і місцевих органах влади. Саме наявність цього документа дає право на пільги та державні компенсації.

Які пільги мають ветерани праці 

Перелік пільг доволі широкий, але частина з них реалізується не в повному обсязі. Для ветеранів праці передбачено:

  1. Звільнення від сплати земельного податку.
  2. Пільги при підключенні домашнього телефону.
  3. Пріоритетне право на безплатне зубне протезування.
  4. Першочерговий ремонт житла та забезпечення паливом.
  5. Додаткові два тижні відпочинку на рік без збереження зарплати.
  6. Можливість довгострокового кредиту на будівництво житла (до 10 років).
  7. Санаторно-курортне лікування з переважним правом на отримання путівок.
  8. Медичні послуги: щорічні огляди, диспансеризація, безплатне лікування та госпіталізація.
  9. Можливість отримати житло або земельну ділянку для будівництва, городництва чи садівництва.
  10. Безоплатний проїзд у міському, сільському та приміському транспорті (крім таксі), а також електричках та автобусах у межах області.

Однак не всі пільги реально працюють на практиці через обмежене фінансування. Деякі з них застаріли або не відповідають сучасним умовам.

Раніше ми писали, що до 1 жовтня 2025 року громадяни, які отримують окремі соціальні виплати, мають підтвердити свою особу. У разі несвоєчасного проходження цієї процедури виплати тимчасово призупинять.

Також ми розповідали, що в Україні планують впровадити нові правила для пільговиків на оплату житлово-комунальних послуг. Надані пільгові кошти потрібно буде щомісяця витрачати виключно на спожиті комунальні послуги.

пенсіонери пільги стаж допомога трудовий стаж
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
