Льготы для людей с 40 годами стажа — есть ли смысл работать так долго

Украинцы с 40 годами стажа — какие льготы гарантирует государство
Украинцы имеют возможность получать не только пенсию, но и различные льготы и доплаты. Однако не все знают, какие именно привилегии им гарантирует государство.
О том, какой статус получают украинцы с сорокалетним стажем и какие льготы они могут оформить, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Кто может получить статус ветерана труда
В Украине статус ветерана труда регулируется Законом "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других лиц пожилого возраста" № 3721-XII от 16 декабря 1993 года (с изменениями по состоянию на 30.04.2022).
Стать ветераном труда могут граждане, которые имеют трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, а также уже вышли на пенсию и получили соответствующее удостоверение.
Удостоверение ветерана труда выдают органы социальной защиты населения при государственных администрациях и местных органах власти. Именно наличие этого документа дает право на льготы и государственные компенсации.
Какие льготы имеют ветераны труда
Перечень льгот довольно широк, но часть из них реализуется не в полном объеме. Для ветеранов труда предусмотрены:
- Освобождение от уплаты земельного налога.
- Льготы при подключении домашнего телефона.
- Приоритетное право на бесплатное зубное протезирование.
- Первоочередной ремонт жилья и обеспечение топливом.
- Дополнительные две недели отдыха в год без сохранения зарплаты.
- Возможность долгосрочного кредита на строительство жилья (до 10 лет).
- Санаторно-курортное лечение с преимущественным правом на получение путевок.
- Медицинские услуги: ежегодные осмотры, диспансеризация, бесплатное лечение и госпитализация.
- Возможность получить жилье или земельный участок для строительства, огородничества или садоводства.
- Бесплатный проезд в городском, сельском и пригородном транспорте (кроме такси), а также электричках и автобусах в пределах области.
Однако не все льготы реально работают на практике из-за ограниченного финансирования. Некоторые из них устарели или не соответствуют современным условиям.
