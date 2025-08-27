Видео
Главная Экономика Украинцы с 40 годами стажа — какие льготы гарантирует государство

Украинцы с 40 годами стажа — какие льготы гарантирует государство

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 05:45
Льготы для людей с 40 годами стажа — есть ли смысл работать так долго
Мужчина в отделении Пенсионного фонда. Фото: УНИАН

Украинцы имеют возможность получать не только пенсию, но и различные льготы и доплаты. Однако не все знают, какие именно привилегии им гарантирует государство.

О том, какой статус получают украинцы с сорокалетним стажем и какие льготы они могут оформить, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Кто может получить статус ветерана труда

В Украине статус ветерана труда регулируется Законом "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других лиц пожилого возраста" № 3721-XII от 16 декабря 1993 года (с изменениями по состоянию на 30.04.2022).

Стать ветераном труда могут граждане, которые имеют трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, а также уже вышли на пенсию и получили соответствующее удостоверение.

Удостоверение ветерана труда выдают органы социальной защиты населения при государственных администрациях и местных органах власти. Именно наличие этого документа дает право на льготы и государственные компенсации.

Какие льготы имеют ветераны труда

Перечень льгот довольно широк, но часть из них реализуется не в полном объеме. Для ветеранов труда предусмотрены:

  1. Освобождение от уплаты земельного налога.
  2. Льготы при подключении домашнего телефона.
  3. Приоритетное право на бесплатное зубное протезирование.
  4. Первоочередной ремонт жилья и обеспечение топливом.
  5. Дополнительные две недели отдыха в год без сохранения зарплаты.
  6. Возможность долгосрочного кредита на строительство жилья (до 10 лет).
  7. Санаторно-курортное лечение с преимущественным правом на получение путевок.
  8. Медицинские услуги: ежегодные осмотры, диспансеризация, бесплатное лечение и госпитализация.
  9. Возможность получить жилье или земельный участок для строительства, огородничества или садоводства.
  10. Бесплатный проезд в городском, сельском и пригородном транспорте (кроме такси), а также электричках и автобусах в пределах области.

Однако не все льготы реально работают на практике из-за ограниченного финансирования. Некоторые из них устарели или не соответствуют современным условиям.

Ранее мы писали, что до 1 октября 2025 года граждане, которые получают отдельные социальные выплаты, должны подтвердить свою личность. В случае несвоевременного прохождения этой процедуры выплаты временно приостановят.

Также мы рассказывали, что в Украине планируют внедрить новые правила для льготников на оплату жилищно-коммунальных услуг. Предоставленные льготные средства нужно будет ежемесячно тратить исключительно на потребленные коммунальные услуги.

пенсионеры льготы стаж помощь трудовой стаж
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
