Льготный проезд для пенсионеров — как сэкономить на билетах УЗ и где вообще можно не платить

После выхода на пенсию граждане Украины получают ряд социальных льгот, которые помогают уменьшить финансовую нагрузку. Одной из самых популярных является бесплатный или льготный проезд в транспорте.

О том, могут ли пенсионеры получить скидку на железнодорожные билеты в 2025 году, отмечается в приказе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

В каких видах транспорта пенсионеры освобождаются от оплаты проезда

Пенсионеры имеют право бесплатно пользоваться городским общественным транспортом:

трамваями;

автобусами;

троллейбусами.

Однако эта льгота не действует на метро и такси. Чтобы воспользоваться льготой, достаточно иметь пенсионное удостоверение установленного образца.

Как пожилым людям сэкономить на железнодорожных билетах

В 2025 году пенсионеры могут бесплатно ездить только в пригородных электричках. Для поездок в поездах дальнего сообщения, таких как Интерсити, ночные или другие поезда, бесплатного проезда нет, билеты покупаются по полной цене.

Однако Укрзализныця запустила программу лояльности для пассажиров скоростных поездов Интерсити и Интерсити+. Покупая билеты заранее или в определенные дни недели, можно существенно сэкономить.

Кроме того, за потраченные деньги начисляются бонусы, которыми можно оплатить часть следующих поездок. Пенсионеры также могут присоединиться к этой программе.

Для кого еще билеты Укрзализныци продают на льготных условиях

Кроме пенсионеров, на льготный проезд могут рассчитывать:

Студенты: те, кто учится на дневной форме в вузах или ПТУ, получают 50% скидки на билеты в плацкартных вагонах, региональных поездах 2-3 класса и пригородных электропоездах. Нужен действующий студенческий билет. Люди с инвалидностью: они имеют право бесплатно ездить пригородными электричками, а с 1 октября по 15 мая — получать 50% скидки на поезда дальнего следования. Нужно соответствующее удостоверение. Участники боевых действий: ветераны АТО, ООС и войны с Россией бесплатно пользуются пригородными электричками. Также им предоставляется право на одну бесплатную поездку туда и обратно в поездах дальнего следования раз в два года или на 50% скидку раз в год. Дети из многодетных семей: могут путешествовать бесплатно пригородными электропоездами при наличии удостоверения.

Дети до 6 лет, которые не занимают отдельного места, могут пользоваться поездом бесплатно при наличии у родителей свидетельства о рождении. Несовершеннолетние от 6 до 14 лет получают 25% скидки на билеты в поездах дальнего следования.

