Льготный проезд для пенсионеров — как сэкономить на билетах УЗ и где вообще можно не платить

Льготы для пенсионеров — есть ли скидки на железнодорожные билеты
После выхода на пенсию граждане Украины получают ряд социальных льгот, которые помогают уменьшить финансовую нагрузку. Одной из самых популярных является бесплатный или льготный проезд в транспорте.
О том, могут ли пенсионеры получить скидку на железнодорожные билеты в 2025 году, отмечается в приказе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
В каких видах транспорта пенсионеры освобождаются от оплаты проезда
Пенсионеры имеют право бесплатно пользоваться городским общественным транспортом:
- трамваями;
- автобусами;
- троллейбусами.
Однако эта льгота не действует на метро и такси. Чтобы воспользоваться льготой, достаточно иметь пенсионное удостоверение установленного образца.
Как пожилым людям сэкономить на железнодорожных билетах
В 2025 году пенсионеры могут бесплатно ездить только в пригородных электричках. Для поездок в поездах дальнего сообщения, таких как Интерсити, ночные или другие поезда, бесплатного проезда нет, билеты покупаются по полной цене.
Однако Укрзализныця запустила программу лояльности для пассажиров скоростных поездов Интерсити и Интерсити+. Покупая билеты заранее или в определенные дни недели, можно существенно сэкономить.
Кроме того, за потраченные деньги начисляются бонусы, которыми можно оплатить часть следующих поездок. Пенсионеры также могут присоединиться к этой программе.
Для кого еще билеты Укрзализныци продают на льготных условиях
Кроме пенсионеров, на льготный проезд могут рассчитывать:
- Студенты: те, кто учится на дневной форме в вузах или ПТУ, получают 50% скидки на билеты в плацкартных вагонах, региональных поездах 2-3 класса и пригородных электропоездах. Нужен действующий студенческий билет.
- Люди с инвалидностью: они имеют право бесплатно ездить пригородными электричками, а с 1 октября по 15 мая — получать 50% скидки на поезда дальнего следования. Нужно соответствующее удостоверение.
- Участники боевых действий: ветераны АТО, ООС и войны с Россией бесплатно пользуются пригородными электричками. Также им предоставляется право на одну бесплатную поездку туда и обратно в поездах дальнего следования раз в два года или на 50% скидку раз в год.
- Дети из многодетных семей: могут путешествовать бесплатно пригородными электропоездами при наличии удостоверения.
Дети до 6 лет, которые не занимают отдельного места, могут пользоваться поездом бесплатно при наличии у родителей свидетельства о рождении. Несовершеннолетние от 6 до 14 лет получают 25% скидки на билеты в поездах дальнего следования.
Ранее мы писали, что Укрзализныця запускает дополнительный поезд Киев - Львов, что позволит увеличить количество мест на популярном маршруте. Билеты уже можно приобрести на сайте, в кассах и в мобильном приложении.
Также мы рассказывали, что несмотря на проверку через "Дію", перекупщики продолжают массово скупать билеты Укрзализныци с помощью ботов и фейковых аккаунтов, продавая их значительно дороже.
Читайте Новини.LIVE!