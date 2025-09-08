Видео
Главная Экономика Как купить билет УЗ Киев — Варшава и есть ли альтернатива

Как купить билет УЗ Киев — Варшава и есть ли альтернатива

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 20:10
Поезд Киев — Варшава — как купить билеты УЗ и есть ли альтернатива для пассажиров
Посадка на поезд. Фото: УНИАН

Купить железнодорожные билеты даже на внутренние рейсы УЗ не всегда просто, что уж говорить о наиболее ажиотажном международном направлении Киев — Варшава. Украинцы в социальных сетях неоднократно жаловались на сложность бронирования мест в поезде.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как добраться поездом в Варшаву и какие существуют альтернативы для пассажиров Укрзализныци.

Реклама
Читайте также:

Как купить билет на поезд Киев — Варшава

Во время полномасштабной войны в Украине железнодорожный перевозчик запретил продажу билетов на рейс в кассах вокзалов. Бронирование доступно только онлайн: на официальном сайте компании или в мобильном приложении УЗ. Это должно было помешать мошенникам и перекупщикам, а также упростить пассажирам доступ к билетам.

Согласно информации на сайте железнодорожного перевозчика, на ближайшие несколько недель свободных мест в поезде нет. По состоянию на 4 сентября было доступно бронирование билетов лишь на 18 число. Рейс традиционно отправляется с вокзала в Киеве в 20:21, а прибывает в Варшаву в 10:14 следующего дня. Стоимость путешествия — более 5 200 грн.

Как купить билет УЗ Киев — Варшава и есть ли альтернатива - фото 1
Покупка билетов на поезд Киев — Варшава. Фото: скриншот

Есть ли альтернатива для пассажиров

Билеты на поезд Киев — Варшава постоянно в дефиците из-за большого наплыва пассажиров и небольшого количества свободных мест, что объясняется особенностями строения вагонов. Если нужно добраться до польской столицы, а прямой рейс из Украины недоступен, существует альтернатива:

  • купить билет до Хелма (на поезд, который следует из Днепра или Киева);
  • осуществить пересадку на прямой рейс в Варшаву непосредственно в Хелме.

За поездку нужно заплатить 2 850 грн. Поезд Киев — Хелм отправляется с вокзала в 23:50, прибывает на конечную станцию в 11:16. Рейс Днепр — Хелм отправляется в 06:26, а прибывает — в 16:48. Украинцы могут подобрать вариант, который лучше всего подходит по маршруту и времени.

Отметим, продажа билетов на рейсы международного сообщения (непосредственно в Польшу) начинается за 20 календарных дней до даты отправления. Старт — в 09:00, поэтому пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки и бронировать места как можно раньше.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, вследствие российских ударов по железнодорожной инфраструктуре Укрзализныця направила часть рейсов через Днепр. Поезда №115, №86 и №128 временно не заходят в Запорожье, для пассажиров организовали пересадки.

Также мы писали, что популярный украинский блогер показал в TikTok, как выглядят новые плацкартные вагоны Укрзализныци. Ими подвижной состав пополнился в мае 2025 года. Билет из Киева во Львов обошелся пассажиру всего в 480 гривен.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
