Поезд Киев — Варшава — как купить билеты УЗ и есть ли альтернатива для пассажиров

Купить железнодорожные билеты даже на внутренние рейсы УЗ не всегда просто, что уж говорить о наиболее ажиотажном международном направлении Киев — Варшава. Украинцы в социальных сетях неоднократно жаловались на сложность бронирования мест в поезде.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как добраться поездом в Варшаву и какие существуют альтернативы для пассажиров Укрзализныци.

Как купить билет на поезд Киев — Варшава

Во время полномасштабной войны в Украине железнодорожный перевозчик запретил продажу билетов на рейс в кассах вокзалов. Бронирование доступно только онлайн: на официальном сайте компании или в мобильном приложении УЗ. Это должно было помешать мошенникам и перекупщикам, а также упростить пассажирам доступ к билетам.

Согласно информации на сайте железнодорожного перевозчика, на ближайшие несколько недель свободных мест в поезде нет. По состоянию на 4 сентября было доступно бронирование билетов лишь на 18 число. Рейс традиционно отправляется с вокзала в Киеве в 20:21, а прибывает в Варшаву в 10:14 следующего дня. Стоимость путешествия — более 5 200 грн.

Есть ли альтернатива для пассажиров

Билеты на поезд Киев — Варшава постоянно в дефиците из-за большого наплыва пассажиров и небольшого количества свободных мест, что объясняется особенностями строения вагонов. Если нужно добраться до польской столицы, а прямой рейс из Украины недоступен, существует альтернатива:

купить билет до Хелма (на поезд, который следует из Днепра или Киева);

осуществить пересадку на прямой рейс в Варшаву непосредственно в Хелме.

За поездку нужно заплатить 2 850 грн. Поезд Киев — Хелм отправляется с вокзала в 23:50, прибывает на конечную станцию в 11:16. Рейс Днепр — Хелм отправляется в 06:26, а прибывает — в 16:48. Украинцы могут подобрать вариант, который лучше всего подходит по маршруту и времени.

Отметим, продажа билетов на рейсы международного сообщения (непосредственно в Польшу) начинается за 20 календарных дней до даты отправления. Старт — в 09:00, поэтому пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки и бронировать места как можно раньше.

Что еще нужно знать украинцам

