Поезд Киев — Варшава — как купить билеты УЗ и есть ли альтернатива для пассажиров

Как купить билет УЗ Киев — Варшава и есть ли альтернатива
Купить железнодорожные билеты даже на внутренние рейсы УЗ не всегда просто, что уж говорить о наиболее ажиотажном международном направлении Киев — Варшава. Украинцы в социальных сетях неоднократно жаловались на сложность бронирования мест в поезде.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, как добраться поездом в Варшаву и какие существуют альтернативы для пассажиров Укрзализныци.
Как купить билет на поезд Киев — Варшава
Во время полномасштабной войны в Украине железнодорожный перевозчик запретил продажу билетов на рейс в кассах вокзалов. Бронирование доступно только онлайн: на официальном сайте компании или в мобильном приложении УЗ. Это должно было помешать мошенникам и перекупщикам, а также упростить пассажирам доступ к билетам.
Согласно информации на сайте железнодорожного перевозчика, на ближайшие несколько недель свободных мест в поезде нет. По состоянию на 4 сентября было доступно бронирование билетов лишь на 18 число. Рейс традиционно отправляется с вокзала в Киеве в 20:21, а прибывает в Варшаву в 10:14 следующего дня. Стоимость путешествия — более 5 200 грн.
Есть ли альтернатива для пассажиров
Билеты на поезд Киев — Варшава постоянно в дефиците из-за большого наплыва пассажиров и небольшого количества свободных мест, что объясняется особенностями строения вагонов. Если нужно добраться до польской столицы, а прямой рейс из Украины недоступен, существует альтернатива:
- купить билет до Хелма (на поезд, который следует из Днепра или Киева);
- осуществить пересадку на прямой рейс в Варшаву непосредственно в Хелме.
За поездку нужно заплатить 2 850 грн. Поезд Киев — Хелм отправляется с вокзала в 23:50, прибывает на конечную станцию в 11:16. Рейс Днепр — Хелм отправляется в 06:26, а прибывает — в 16:48. Украинцы могут подобрать вариант, который лучше всего подходит по маршруту и времени.
Отметим, продажа билетов на рейсы международного сообщения (непосредственно в Польшу) начинается за 20 календарных дней до даты отправления. Старт — в 09:00, поэтому пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки и бронировать места как можно раньше.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, вследствие российских ударов по железнодорожной инфраструктуре Укрзализныця направила часть рейсов через Днепр. Поезда №115, №86 и №128 временно не заходят в Запорожье, для пассажиров организовали пересадки.
Также мы писали, что популярный украинский блогер показал в TikTok, как выглядят новые плацкартные вагоны Укрзализныци. Ими подвижной состав пополнился в мае 2025 года. Билет из Киева во Львов обошелся пассажиру всего в 480 гривен.
Читайте Новини.LIVE!