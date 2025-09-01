Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Travel Турист показал новые плацкарты Укрзализныци — видео

Турист показал новые плацкарты Укрзализныци — видео

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 19:12
Как выглядят новые плацкары Укрзализныци - видео
Железнодорожный вокзал в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В мае подвижной состав Укрзализныци пополнили шесть новых плацкартных вагонов. Компания сделала путешествия более комфортными.

Один из таких плацкартов показал блогер maximeliaan в TikTok.

Реклама
Читайте также:

Новые плацкарты УЗ

Мужчина рассказал, что билет из Киева во Львов ему обошелся в 480 гривен. Блогер показал, что у каждого места пассажира есть подсветка, а также розетка со специальной подставкой для телефона Спальные места отграничили стеночкой, чтобы ноги пассажиров не мешали другим передвигаться по вагону.

На верхних местах есть небольшие полочки, а самую высокую полку, о которую часто бьются головой, сделали в виде полочки внизу спального места. Кроме того, в новых вагонах пассажирам выдают совершенно новые, белоснежные постели.

Нардеп объяснила главную причину нехватки билетов на поезда УЗ.

Пассажиров Ryanair могут заставить пассажиров дополнительно заплатить 3 тыс. гривен к стоимости билета из-за поздней регистрации.

Стюардесса объяснила, почему в самолетах запрещены вейпы и IQOS.

Рейтинг самых безопасных стран мира.

Невероятный парк в 2 часах езды от Киева.

Укрзализныця путешествие туризм зарядка вагон
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации