Как выглядят новые плацкары Укрзализныци - видео

Турист показал новые плацкарты Укрзализныци — видео
В мае подвижной состав Укрзализныци пополнили шесть новых плацкартных вагонов. Компания сделала путешествия более комфортными.
Один из таких плацкартов показал блогер maximeliaan в TikTok.
Новые плацкарты УЗ
Мужчина рассказал, что билет из Киева во Львов ему обошелся в 480 гривен. Блогер показал, что у каждого места пассажира есть подсветка, а также розетка со специальной подставкой для телефона Спальные места отграничили стеночкой, чтобы ноги пассажиров не мешали другим передвигаться по вагону.
На верхних местах есть небольшие полочки, а самую высокую полку, о которую часто бьются головой, сделали в виде полочки внизу спального места. Кроме того, в новых вагонах пассажирам выдают совершенно новые, белоснежные постели.
@maximeliaan
ездили уже на таком? #maximeliaan♬ BGM perfect for item description - Mi-on（みおん）
Нардеп объяснила главную причину нехватки билетов на поезда УЗ.
Пассажиров Ryanair могут заставить пассажиров дополнительно заплатить 3 тыс. гривен к стоимости билета из-за поздней регистрации.
Стюардесса объяснила, почему в самолетах запрещены вейпы и IQOS.
Рейтинг самых безопасных стран мира.
Невероятный парк в 2 часах езды от Киева.
Читайте Новини.LIVE!