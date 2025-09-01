Как выглядят новые плацкары Укрзализныци - видео

Железнодорожный вокзал в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В мае подвижной состав Укрзализныци пополнили шесть новых плацкартных вагонов. Компания сделала путешествия более комфортными.

Один из таких плацкартов показал блогер maximeliaan в TikTok.

Новые плацкарты УЗ

Мужчина рассказал, что билет из Киева во Львов ему обошелся в 480 гривен. Блогер показал, что у каждого места пассажира есть подсветка, а также розетка со специальной подставкой для телефона Спальные места отграничили стеночкой, чтобы ноги пассажиров не мешали другим передвигаться по вагону.

На верхних местах есть небольшие полочки, а самую высокую полку, о которую часто бьются головой, сделали в виде полочки внизу спального места. Кроме того, в новых вагонах пассажирам выдают совершенно новые, белоснежные постели.

