Невероятный парк в 2 часах езды от Киева

Невероятный парк в 2 часах езды от Киева

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 21:07
Красивый парк в 2 часах езды от Киева - куда поехать на выходные
Парк "Софиевка" в Умани. Фото: kalyna-tour.lviv.ua

С современным ритмом жизни не всегда есть возможность выделять много времени на путешествия. Однако киевляне имеют возможность посетить невероятный парк в 2 часах езды от столицы.

Локацией поделился тревел-блогер Вадим Гринько в TikTok.

Чем уникален парк "Софиевка"

Блогер рассказал, что парк является одним из крупнейших и красивейших в Европе. Он находится в Умани — в нескольких часах езды на авто от Киева. В "Софиевке" много роскошных фонтанов, водопадов и озер.

Посетители могут покататься на лодке и насладиться видами или просто погулять по огромной территории парка.

Путешественник рассказал, что вся "Софиевка" создавалась для одного человека. Его подарил жене польский граф Потоцкий.

@vadymgrinko

Сохраняйте идею для маленького путешествия из Киева 🗺️😍.

♬ Following The Sun (Whistle Version) - SUPER-Hi & NEEKA

Напомним, ранее мы рассказывали, где можно провести отпуск в Европе в сентябре-октябре. Также мы писали, где в Украине можно сделать атмосферные фото на фоне кустов гортензии.

Киев путешествие Умань парки туризм
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
