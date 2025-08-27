Красивый парк в 2 часах езды от Киева - куда поехать на выходные

Парк "Софиевка" в Умани. Фото: kalyna-tour.lviv.ua

С современным ритмом жизни не всегда есть возможность выделять много времени на путешествия. Однако киевляне имеют возможность посетить невероятный парк в 2 часах езды от столицы.

Локацией поделился тревел-блогер Вадим Гринько в TikTok.

Чем уникален парк "Софиевка"

Блогер рассказал, что парк является одним из крупнейших и красивейших в Европе. Он находится в Умани — в нескольких часах езды на авто от Киева. В "Софиевке" много роскошных фонтанов, водопадов и озер.

Посетители могут покататься на лодке и насладиться видами или просто погулять по огромной территории парка.

Путешественник рассказал, что вся "Софиевка" создавалась для одного человека. Его подарил жене польский граф Потоцкий.

