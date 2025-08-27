Красивый парк в 2 часах езды от Киева - куда поехать на выходные

Невероятный парк в 2 часах езды от Киева
С современным ритмом жизни не всегда есть возможность выделять много времени на путешествия. Однако киевляне имеют возможность посетить невероятный парк в 2 часах езды от столицы.
Локацией поделился тревел-блогер Вадим Гринько в TikTok.
Чем уникален парк "Софиевка"
Блогер рассказал, что парк является одним из крупнейших и красивейших в Европе. Он находится в Умани — в нескольких часах езды на авто от Киева. В "Софиевке" много роскошных фонтанов, водопадов и озер.
Посетители могут покататься на лодке и насладиться видами или просто погулять по огромной территории парка.
Путешественник рассказал, что вся "Софиевка" создавалась для одного человека. Его подарил жене польский граф Потоцкий.
