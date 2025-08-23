Де найбільше цвітіння гортензії серпень 2025 — куди поїхати

Закохані серед поля з гортензіями. Фото: instagram.com/kazkovipolya/

Варто їхати на поля із гортензіями саме в пік їх цвітіння — наприкінці літа. Це справді казкове видовище — пахощі та ніжні біло-рожеві хвилі.

Редакція Новини.LIVE розповідає, де найкрасивіші поля із гортензіями в Україні.

Добропарк на Київщині

Парк знаходиться в селі Мотижин Макарівської селищної громади Бучанського району за 29 км від Києва по Житомирській трасі. На відвідувачів чекають не лише неймовірні та ніжні квіти, а й казкові алеї, тераса з лимонами, рожеве авто, дзеркала та інший реквізит для соковитих та атмосферних фото. За білет для дорослого доведеться віддати 400 гривень, за дитячий — 300 гривень.

Казкові поля на Львівщині

Поля знаходяться в селі Стрілки, у 25 км їзди від Львова. Він відкритий для відвідувачів щодня з 10 години ранку до 8 години вечора. Тут можна не лише насолодитися цвітінням 17 сортів гортензій, а й замовити атмосферну фотосесію, що залишить приємні спогади. Вхід вартує 150 гривень з людини.

Ботсад імені Гришка у Києві

Тут представлено багато сортів гортензії, які будуть пахнути й квітнути до самої осені. Сад працює щодня з 10:00 до 19:00. Квиток для дорослих вартує 150 грн, а для школярів — 100 грн. Також діють пільги для певних груп громадян.

