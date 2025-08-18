Відпочинок біля басейну — найдорожчі шезлонги в Європі

Шезлонги на пляжному клубі Club La Cabane. Фото: instagram.com/lacabanemarbella/

Важко уявити літню відпустку без відпочинку на березі моря та зі смачним коктейлем в руці. Стало відомо, де в Європі туристам найдорожче обійдеться оренда шезлонга.

Про це пише Daily Express.

Реклама

Читайте також:

Найдорожчі шезлонги в Європі

Боротьба за шезлонги — є частиною відпочинку майже кожного мандрівника, де завзяті любителі сонця поспішають зайняти місце біля басейну, навіть якщо не мають наміру ним користуватися.

Однак для шезлонгів, розставлених по всьому цьому курортному містечку, яке приймало таких знаменитостей, як Майкл Джексон, Хуліо Іглесіас та Елтон Джон, боротьба за шезлонги — це, мабуть, останнє, про що доведеться турбуватися туристам.

У іспанському Коста-дель-Соль, в розкішному і жвавому пляжному клубі Club La Cabane, оренда лежака може коштувати відпочивальникам до 1200 євро. Найдорожчими будуть ті, що стоять біля берегової лінії або басейну.

Популярний клуб розташований в Марбельї на території п'ятизіркового готелю Kimpton Los Monteros. На його пляжі розташовані шезлонги та парасольки, оббиті модними брендованими принтами Dolce & Gabbana.

Ресторан клубу La Cabane також має високий рейтинг — чотири зірки з п'яти на TripAdvisor. Відвідувачі описують його як перлину і називають ідеальним.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на популярному європейському курорті ввели суворі штрафи для мандрівників. Також ми писали, що Wizz Air запускає нові маршрути з двох польських міст.