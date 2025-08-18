Видео
Главная Travel Популярный курорт в Испании шокирует ценами на шезлонги

Популярный курорт в Испании шокирует ценами на шезлонги

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 12:17
Отдых у бассейна - самые дорогие шезлонги в Европе
Шезлонги на пляжном клубе Club La Cabane. Фото: instagram.com/lacabanemarbella/

Трудно представить летний отпуск без отдыха на берегу моря и с вкусным коктейлем в руке. Стало известно, где в Европе туристам дороже всего обойдется аренда шезлонга.

Об этом пишет Daily Express.

Самые дорогие шезлонги в Европе

Борьба за шезлонги — является частью отдыха почти каждого путешественника, где заядлые любители солнца спешат занять место у бассейна, даже если не намерены им пользоваться.

Однако для шезлонгов, расставленных по всему этому курортному городку, который принимал таких знаменитостей, как Майкл Джексон, Хулио Иглесиас и Элтон Джон, борьба за шезлонги — это, пожалуй, последнее, о чем придется беспокоиться туристам.

В испанском Коста-дель-Соль, в роскошном и оживленном пляжном клубе Club La Cabane, аренда лежака может стоить отдыхающим до 1200 евро. Самыми дорогими будут те, что стоят у береговой линии или бассейна.

Популярный клуб расположен в Марбелье на территории пятизвездочного отеля Kimpton Los Monteros. На его пляже расположены шезлонги и зонтики, обитые модными брендированными принтами Dolce & Gabbana.

Ресторан клуба La Cabane также имеет высокий рейтинг - четыре звезды из пяти на TripAdvisor. Посетители описывают его как жемчужину и называют идеальным.

Напомним, ранее мы рассказывали, что на популярном европейском курорте ввели строгие штрафы для путешественников. Также мы писали, что Wizz Air запускает новые маршруты из двух польских городов.

отдых путешествие лето пляж туризм
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
