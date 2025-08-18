Отдых у бассейна - самые дорогие шезлонги в Европе

Шезлонги на пляжном клубе Club La Cabane. Фото: instagram.com/lacabanemarbella/

Трудно представить летний отпуск без отдыха на берегу моря и с вкусным коктейлем в руке. Стало известно, где в Европе туристам дороже всего обойдется аренда шезлонга.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама

Читайте также:

Самые дорогие шезлонги в Европе

Борьба за шезлонги — является частью отдыха почти каждого путешественника, где заядлые любители солнца спешат занять место у бассейна, даже если не намерены им пользоваться.

Однако для шезлонгов, расставленных по всему этому курортному городку, который принимал таких знаменитостей, как Майкл Джексон, Хулио Иглесиас и Элтон Джон, борьба за шезлонги — это, пожалуй, последнее, о чем придется беспокоиться туристам.

В испанском Коста-дель-Соль, в роскошном и оживленном пляжном клубе Club La Cabane, аренда лежака может стоить отдыхающим до 1200 евро. Самыми дорогими будут те, что стоят у береговой линии или бассейна.

Популярный клуб расположен в Марбелье на территории пятизвездочного отеля Kimpton Los Monteros. На его пляже расположены шезлонги и зонтики, обитые модными брендированными принтами Dolce & Gabbana.

Ресторан клуба La Cabane также имеет высокий рейтинг - четыре звезды из пяти на TripAdvisor. Посетители описывают его как жемчужину и называют идеальным.

Напомним, ранее мы рассказывали, что на популярном европейском курорте ввели строгие штрафы для путешественников. Также мы писали, что Wizz Air запускает новые маршруты из двух польских городов.