Отдых у бассейна - самые дорогие шезлонги в Европе

Популярный курорт в Испании шокирует ценами на шезлонги
Трудно представить летний отпуск без отдыха на берегу моря и с вкусным коктейлем в руке. Стало известно, где в Европе туристам дороже всего обойдется аренда шезлонга.
Об этом пишет Daily Express.
Самые дорогие шезлонги в Европе
Борьба за шезлонги — является частью отдыха почти каждого путешественника, где заядлые любители солнца спешат занять место у бассейна, даже если не намерены им пользоваться.
Однако для шезлонгов, расставленных по всему этому курортному городку, который принимал таких знаменитостей, как Майкл Джексон, Хулио Иглесиас и Элтон Джон, борьба за шезлонги — это, пожалуй, последнее, о чем придется беспокоиться туристам.
В испанском Коста-дель-Соль, в роскошном и оживленном пляжном клубе Club La Cabane, аренда лежака может стоить отдыхающим до 1200 евро. Самыми дорогими будут те, что стоят у береговой линии или бассейна.
Популярный клуб расположен в Марбелье на территории пятизвездочного отеля Kimpton Los Monteros. На его пляже расположены шезлонги и зонтики, обитые модными брендированными принтами Dolce & Gabbana.
Ресторан клуба La Cabane также имеет высокий рейтинг - четыре звезды из пяти на TripAdvisor. Посетители описывают его как жемчужину и называют идеальным.
