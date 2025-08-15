Велосипедна столиця Європи — де можна покататися

Пара катається на велосипедах. Фото: freepik.com

Нідерландський Амстердам вважають містом велосипедного спорту. Проте одна з європейських столиць може похвалилися ще більшою кількістю велосипедних доріжок.

Про це пише Daily Express.

Яке місто варто обрати тим, хто любить кататися на велосипеді

Данський Копенгаген є раєм для велосипедистів. Місто давно славиться своєю велосипедною культурою. Тут фактично половина мешканців дістається на роботу на двох колесах. Місто може похвалитися численними маршрутами для всіх рівнів та широкими доріжками.

В Копенгагені дев'ять з десяти людей мають велосипед, тому не дивно, що велосипедний спорт глибоко вкорінився в ДНК кожного місцевого жителя. Місто вікінгів посідає провідні позиції серед велосипедних мегаполісів.

За даними The Guardian, понад 62% поїздок у Копенгагені здійснюються на велосипеді, тоді як в Амстердамі цей показник становить 48%.

Туристи можуть без проблем орендувати велосипеди у будь-якій точці міста. Хоча шоломи не є обов'язковими за законом, проте для безпеки їх варто носити.

На велосипедах мандрівникам зручно досліджувати місто. Позначені велосипедні доріжки в місті ведуть до парку Амагер-Біч, звідки відкриваються мальовничі краєвиди та є великий пляж. Більш витривалі туристи можуть обрати 64-кілометровий маршрут Берлін-Копенгаген вздовж узбережжя Фальстера, з красивими видами на море та чарівними містечками.

З 2015 року Копенгаген посідає перше місце серед велосипедних міст Європи та світу, за ним йдуть нідерландські Амстердам та Утрехт. Антверпен у Бельгії та Страсбург у Франції також входять до п'ятірки лідерів.

