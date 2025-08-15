Велосипедная столица Европы - где можно покататься

Пара катается на велосипедах. Фото: freepik.com

Нидерландский Амстердам считают городом велосипедного спорта. Однако одна из европейских столиц может похвастаться еще большим количеством велосипедных дорожек.

Об этом пишет Daily Express.

Какой город стоит выбрать тем, кто любит кататься на велосипеде

Датский Копенгаген является раем для велосипедистов. Город давно славится своей велосипедной культурой. Здесь фактически половина жителей добирается на работу на двух колесах. Город может похвастаться многочисленными маршрутами для всех уровней и широкими дорожками.

В Копенгагене девять из десяти человек имеют велосипед, поэтому неудивительно, что велосипедный спорт глубоко укоренился в ДНК каждого местного жителя. Город викингов занимает ведущие позиции среди велосипедных мегаполисов.

По данным The Guardian, более 62% поездок в Копенгагене осуществляются на велосипеде, тогда как в Амстердаме этот показатель составляет 48%.

Туристы могут без проблем арендовать велосипеды в любой точке города. Хотя шлемы не являются обязательными по закону, однако для безопасности их стоит носить.

На велосипедах путешественникам удобно исследовать город. Обозначенные велосипедные дорожки в городе ведут в парк Амагер-Бич, откуда открываются живописные виды и есть большой пляж. Более выносливые туристы могут выбрать 64-километровый маршрут Берлин-Копенгаген вдоль побережья Фальстера, с красивыми видами на море и очаровательными городками.

С 2015 года Копенгаген занимает первое место среди велосипедных городов Европы и мира, за ним следуют нидерландские Амстердам и Утрехт. Антверпен в Бельгии и Страсбург во Франции также входят в пятерку лидеров.

