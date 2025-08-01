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Головна Туризм Wizz Air запускає нові рейси із сусідньої Польщі — напрямки

Wizz Air запускає нові рейси із сусідньої Польщі — напрямки

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 15:27
Wizz Air додав 10 нових рейсів із Польщі — напрямки
Літак Wizz Air. Фото: pexels.com

Популярний угорський лоукостер Wizz Air запускає нові маршрути з двох польських міст. Туристи зможуть вигідніше дістатись до інших куточків світу з аеропортів Кракова та Катовіце.

Про це компанія повідомила у Facebook.

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Повідомляється, що Wizz Air посилює свою присутність у Польщі, додавши два нових літаки Airbus A321neo — шостий у Кракові та сьомий у Катовіце. Авіакомпанія призначила 10 нових європейських маршрутів.

Нові рейси Wizz Air з Кракова:

  • Більбао (Іспанія) — з 9 грудня щовівторка та щосуботи;
  • Верона (Італія) — з 28 жовтня щовівторка, щочетверга та щосуботи;
  • Вільнюс (Литва) — з 26 жовтня, щопонеділка, щосереди, щоп'ятниці та щонеділі;
  • Таллінн (Естонія) — з 26 жовтня, щовівторка, щочетверга, щосуботи та щонеділі.
Wizz Air запускає нові рейси із сусідньої Польщі — напрямки - фото 1
Літак Wizz Air. Фото: pexels.com

Нові рейси Wizz Air з Катовіце:

  • Порту (Португалія) — з 26 жовтня щосереди та щонеділі;
  • Фару (Португалія) — з 30 березня щопонеділка та що щоп'ятниці;
  • Бріндізі (Італія) — з 29 березня щопонеділка, щосереди, щоп'ятниці та щонеділі;
  • Ламеція-Терме (Італія) — з 31 березня 2026 року щовівторка, щочетверга та щосуботи;
  • Брашов (Румунія) — з 31 березня, щовівторка, щочетверга та щосуботи;
  • Маастрихт (Нідерланди) — з 29 березня, щопонеділка, щосереди, щоп'ятниці та щонеділі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про цікаві локації, за кілька годин їзди від столиці. Також ми писали, що нове обладнання в європейських аеропортах дозволить скасувати одне із жорстоких обмежень для пасажирів. 

Польща авіаквитки подорож Wizz Air туризм
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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