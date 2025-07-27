Де відпочити за кілька годин їзди від Києва — підбірка місць

Парк "Софіївка" в Умані. Фото: zhitanska.com

Літо — чудовий час відкривати нові куточки нашої країни. За кілька годин їзди від столиці є неймовірні парки та каньйони, які вразять вас своїми краєвидами.

Про цікаві розповів тревел-блогер Вадим Грінько в TikTok.

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Блогер порадив кожному обов'язково побувати в парку "Софіївка" в Умані. Він впевнений, що парк нічим не гірший за європейські Версалі — англійські сади, лабіринти, водоспади та власний екопарк.

Мандрівник також був вражений красою Буцького каньйону, що розташований поблизу селища Буки Уманського району Черкаської області, на річці Гірський Тікич. За його словами, це ідеальне місце, щоб відпочити від сильної спеки. Туристи можуть тут орендувати невеличкі човни й насолоджуватися вражаючою красою каньйону.

Блогер порекомендував побувати цього літа у селі Водяники, що відоме своїм гірсько-лижним курортом. В теплу пору року тут не менш мальовничо, а на тлі величезних млинів виходять дуже красиві фото.

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