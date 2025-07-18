Де покупатись та відпочити в Україні — красиві локації

Київське водосховище. Фото: dobovo.com

Літня спека кличе до води, проте далеко не всі наважуються їхати до Одеси через постійні атаки Росії. На щастя, в Україні є багато куточків, де можна відпочити та відновити свої сили.

Редакція Новини.LIVE підготувала для читачів підбірку мальовничих локацій біля води, які стануть чудовою альтернативою морю.

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Бакота на Хмельниччині

Це прихована перлина Дністровського каньйону, яка вражає красивими видами. Це місце ідеально підійде для тих, хто втомився від міського шуму, адже тут неймовірно затишно й тихо. Зі схилів відкриваються казкові панорами на Дністер. Сюди можна приїхати на кілька днів із наметами, поплавати на човнах та насолодитися неймовірною красою природи.

Шацькі озера на Волині

Тут водойми із неймовірною чистою водою, піщаним дном та оточені густими лісами. Візитівкою цієї локації є озеро Світязь, глибина якого сягає 58 метрів. Тут вибудувана зручна інфраструктура і кожен знайде варіант собі до душі та гаманця. Без авто до озер можна дістатися маршруткою з Ковеля. До Ковеля можна добратися потягом з будь-якого куточка України.

Озеро Дідово на Закарпатті

Воно розташоване неподалік Берегового і його жартома називають "Закарпатським морем". Це озеро доволі молоде, йому 50 років, проте щороку воно збирає все більшу кількість туристів. Хоча його територія займає аж 54 га, глибина озеро Дідово становить лише 16 метрів. Тут сподобається не лише фанатам активного відпочинку, а й тим, хто любить засмагати на сонечку. На озері є пляж з альтанками, піцерії, автостоянка та водні гірки.

Київське море

Воно розташоване за пів години їзди від столиці. Тут можна чудово відпочити біля води, подихати ароматом соснового лісу, а також покупатися у чистій водоймі із піщаним дном. Тут є вся необхідна інфраструктура — можна відпочити в кемпінгу чи заночувати в готелі, посмажити шашлики чи повечеряти у затишному ресторані.

Раніше ми писали, про порівняння муніципального та приватного пляжу в Одесі — де зручніше відпочивати. Також ми розповідали, де покупатись неподалік Львова.