Где искупаться и отдохнуть в Украине - красивые локации

Киевское водохранилище. Фото: dobovo.com

Летняя жара зовет к воде, однако далеко не все решаются ехать в Одессу из-за постоянных атак России. К счастью, в Украине есть много уголков, где можно отдохнуть и восстановить свои силы.

Редакция Новини.LIVE подготовила для читателей подборку живописных локаций у воды, которые станут отличной альтернативой морю.

Реклама

Читайте также:

Бакота в Хмельницкой области

Это скрытая жемчужина Днестровского каньона, которая поражает красивыми видами. Это место идеально подойдет для тех, кто устал от городского шума, ведь здесь невероятно уютно и тихо. Со склонов открываются сказочные панорамы на Днестр. Сюда можно приехать на несколько дней с палатками, поплавать на лодках и насладиться невероятной красотой природы.

Шацкие озера на Волыни

Здесь водоемы с невероятно чистой водой, песчаным дном и окружены густыми лесами. Визитной карточкой этой локации является озеро Свитязь, глубина которого достигает 58 метров. Здесь выстроена удобная инфраструктура и каждый найдет вариант себе по душе и кошельку. Без авто к озерам можно добраться маршруткой из Ковеля. До Ковеля можно добраться поездом из любого уголка Украины.

Озеро Дедово на Закарпатье

Оно находится недалеко от Берегово и его в шутку называют "Закарпатским морем". Это озеро довольно молодое, ему 50 лет, однако ежегодно оно собирает все большее количество туристов. Хотя его территория занимает аж 54 га, глубина озера Дедово составляет всего 16 метров. Здесь понравится не только фанатам активного отдыха, но и тем, кто любит загорать на солнышке. На озере есть пляж с беседками, пиццерии, автостоянка и водные горки.

Киевское море

Оно расположено в получасе езды от столицы. Здесь можно прекрасно отдохнуть у воды, подышать ароматом соснового леса, а также искупаться в чистом водоеме с песчаным дном. Здесь есть вся необходимая инфраструктура - можно отдохнуть в кемпинге или заночевать в отеле, пожарить шашлыки или поужинать в уютном ресторане.

Ранее мы писали, о сравнении муниципального и частного пляжа в Одессе - где удобнее отдыхать. Также мы рассказывали, где искупаться неподалеку от Львова.