Где отдохнуть в нескольких часах езды от Киева - подборка мест

Парк "Софиевка" в Умани. Фото: zhitanska.com

Лето — отличное время открывать новые уголки нашей страны. В нескольких часах езды от столицы есть невероятные парки и каньоны, которые поразят вас своими пейзажами.

Об интересных рассказал тревел-блогер Вадим Гринько в TikTok.

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Блогер посоветовал каждому обязательно побывать в парке "Софиевка" в Умани. Он уверен, что парк ничем не хуже европейских Версалей — английские сады, лабиринты, водопады и собственный экопарк.

Путешественник также был поражен красотой Букского каньона, расположенного вблизи поселка Буки Уманского района Черкасской области, на реке Горный Тикич. По его словам, это идеальное место, чтобы отдохнуть от сильной жары. Туристы могут здесь арендовать небольшие лодки и наслаждаться впечатляющей красотой каньона.

Блогер порекомендовал побывать этим летом в селе Водяники, которое известно своим горно-лыжным курортом. В теплое время года здесь не менее живописно, а на фоне огромных мельниц получаются очень красивые фото.

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