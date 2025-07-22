За скільки до рейсу прибувати в аеропорт — поради від стюардеси

Аеропорт. Фото: pexels.com

Контроль в аеропорту може непередбачувано затягнутися, і пасажири ризикують не потрапити на потрібний рейс. Досвідчена стюардеса розкрила, за який час до відправлення літака потрібно прибувати на посадку.

Відповідне відео опублікувала tanya_ivanikhina_ в TikTok.

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За скільки часу до вильоту треба прибувати в аеропорт

Бортпровідниця пояснила, що час прибуття в аеропорт залежить від рейсу, літака та розміру аеропорту. Зокрема, якщо ви летите на невеликому літаку, посадка пройде набагато швидше, ніж якби у вас був рейс на Airbus 130 (вміщує 500 людей. — Ред.).

Якщо ж аеропорт для вас зовсім невідомий, стюардеса порадила прибувати на свій рейс за 2,5-3 години до вильоту.

"В тому випадку, якщо це якийсь внутрішній рейс, не міжнародний, то тоді можете брати набагато менший запас до рейсу — 1,5-2 години", — додала бортпровідниця.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на один з літаків в Індії напали бджоли. Також ми писали про правила польотів Ryanair з дітьми.