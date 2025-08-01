Wizz Air добавил 10 новых рейсов из Польши - направления

Wizz Air запускает новые рейсы из соседней Польши — направления
Популярный венгерский лоукостер Wizz Air запускает новые маршруты из двух польских городов. Туристы смогут выгоднее добраться до других уголков мира из аэропортов Кракова и Катовице.
Об этом компания сообщила в Facebook.
Новые полеты Wizz Air
Сообщается, что Wizz Air усиливает свое присутствие в Польше, добавив два новых самолета Airbus A321neo - шестой в Кракове и седьмой в Катовице. Авиакомпания назначила 10 новых европейских маршрутов.
Новые рейсы Wizz Air из Кракова:
- Бильбао (Испания) — с 9 декабря по вторникам и субботам;
- Верона (Италия) — с 28 октября по вторникам, четвергам и субботам;
- Вильнюс (Литва) — с 26 октября, по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям;
- Таллинн (Эстония) — с 26 октября, по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.
Новые рейсы Wizz Air из Катовице:
- Порту (Португалия) — с 26 октября по средам и воскресеньям;
- Фару (Португалия) — с 30 марта по понедельникам и по пятницам;
- Бриндизи (Италия) — с 29 марта по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям;
- Ламеция-Терме (Италия) — с 31 марта 2026 года по вторникам, четвергам и субботам;
- Брашов (Румыния) — с 31 марта, по вторникам, четвергам и субботам;
- Маастрихт (Нидерланды) — с 29 марта, по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
Напомним, ранее мы рассказывали об интересных локациях, в нескольких часах езды от столицы. Также мы писали, что новое оборудование в европейских аэропортах позволит отменить одно из жестоких ограничений для пассажиров.
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