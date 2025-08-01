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Главная Туризм Wizz Air запускает новые рейсы из соседней Польши — направления

Wizz Air запускает новые рейсы из соседней Польши — направления

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 15:27
Wizz Air добавил 10 новых рейсов из Польши - направления
Самолет Wizz Air. Фото: pexels.com

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air запускает новые маршруты из двух польских городов. Туристы смогут выгоднее добраться до других уголков мира из аэропортов Кракова и Катовице.

Об этом компания сообщила в Facebook.

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Сообщается, что Wizz Air усиливает свое присутствие в Польше, добавив два новых самолета Airbus A321neo - шестой в Кракове и седьмой в Катовице. Авиакомпания назначила 10 новых европейских маршрутов.

Новые рейсы Wizz Air из Кракова:

  • Бильбао (Испания) — с 9 декабря по вторникам и субботам;
  • Верона (Италия) — с 28 октября по вторникам, четвергам и субботам;
  • Вильнюс (Литва) — с 26 октября, по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям;
  • Таллинн (Эстония) — с 26 октября, по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.
Wizz Air запускає нові рейси із сусідньої Польщі — напрямки - фото 1
Самолет Wizz Air. Фото: pexels.com

Новые рейсы Wizz Air из Катовице:

  • Порту (Португалия) — с 26 октября по средам и воскресеньям;
  • Фару (Португалия) — с 30 марта по понедельникам и по пятницам;
  • Бриндизи (Италия) — с 29 марта по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям;
  • Ламеция-Терме (Италия) — с 31 марта 2026 года по вторникам, четвергам и субботам;
  • Брашов (Румыния) — с 31 марта, по вторникам, четвергам и субботам;
  • Маастрихт (Нидерланды) — с 29 марта, по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Напомним, ранее мы рассказывали об интересных локациях, в нескольких часах езды от столицы. Также мы писали, что новое оборудование в европейских аэропортах позволит отменить одно из жестоких ограничений для пассажиров.

Польша авиабилеты путешествие Wizz Air туризм
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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