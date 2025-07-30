Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Туризм Популярна авіакомпанія обладнає літаки новими кріслами з USB

Популярна авіакомпанія обладнає літаки новими кріслами з USB

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 13:30
LOT поставить нові крісла для пасажирів — що відомо
Літак LOT. Фото: lot.com

Популярна польська авіакомпанія LOT закупила 14 тисяч новеньких тонких крісел. Вони не лише зручні, а й обладнані спеціальними столиками, а й роз'ємами USB для зарядки смартфонів та ноутбуків.

Про це повідомляє avianews.com.

Реклама
Читайте також:

LOT покращить умови для пасажирів

Повідомляється, що новенькими кріслами компанія обладнає літаки Boeing 737 MAX 8 і Airbus A220 до кінця 2025 року. Для LOT їх розробила німецька компанія Recaro, яка займається виготовленням комфортних крісел для авто. Виготовлятимуться вони в польському місті Свебодзин. 

Новенькі крісла будуть обладнані роз'ємами USB Type‑C потужністю 60 Вт, завдяки яким можна буде заряджати не лише смартфони, а й ноутбуки.

Популярна авіакомпанія обладнає літаки новими кріслами з USB
Нові крісла. Фото: lot.com
LOT покращить умови для пасажирів
Покращені крісла. Фото: lot.com

Пасажири також можуть закріпити гаджети на столиках, що вбудовані в крісла. Крісла матимуть підголівник-подушку, що додасть комфорту під час польоту. Вони також важать до 10 кілограмів, що дозволяє збільшити кількість місць в літаку та зекономити на паливі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що нове обладнання в європейських аеропортах дозволить скасувати одне із жорстоких обмежень для пасажирів. Також ми писали, коли вигідно летіти на відпочинок в Дубай.

авіарейси авіаквитки подорож літаки туризм
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації