LOT поставить нові крісла для пасажирів — що відомо

Літак LOT. Фото: lot.com

Популярна польська авіакомпанія LOT закупила 14 тисяч новеньких тонких крісел. Вони не лише зручні, а й обладнані спеціальними столиками, а й роз'ємами USB для зарядки смартфонів та ноутбуків.

Про це повідомляє avianews.com.

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Повідомляється, що новенькими кріслами компанія обладнає літаки Boeing 737 MAX 8 і Airbus A220 до кінця 2025 року. Для LOT їх розробила німецька компанія Recaro, яка займається виготовленням комфортних крісел для авто. Виготовлятимуться вони в польському місті Свебодзин.

Новенькі крісла будуть обладнані роз'ємами USB Type‑C потужністю 60 Вт, завдяки яким можна буде заряджати не лише смартфони, а й ноутбуки.

Нові крісла. Фото: lot.com

Покращені крісла. Фото: lot.com

Пасажири також можуть закріпити гаджети на столиках, що вбудовані в крісла. Крісла матимуть підголівник-подушку, що додасть комфорту під час польоту. Вони також важать до 10 кілограмів, що дозволяє збільшити кількість місць в літаку та зекономити на паливі.

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