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Головна Туризм Більшість аеропортів скасують жорстке обмеження — про що йдеться

Більшість аеропортів скасують жорстке обмеження — про що йдеться

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 14:10
Більшість аеропортів ЄС скасують обмеження рідин до 100 мл
Аеропорт. Фото: freepik.com

Нове обладнання в європейських аеропортах дозволить скасувати одне із жорстоких обмежень для пасажирів. Воно стосується перевезення рідин.

Про це пише EuroNews.

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Повідомляється, незабаром в усіх аеропортах країн ЄС буде встановлене обладнання, як здатне сканувати вміст великих ємностей з рідиною.

Згідно з чинними правилами ЄС, рідини, аерозолі та гелі (LAG), що входять до ручної поклажі, як правило, повинні бути упаковані в ємності місткістю не більше 100 мл. Такі обмеження були пов'язані із тим, що рентгени не могли ефективно виявляти рідкі вибухові речовини.

Нові технології дають пасажирам можливість не перейматися тим, що необхідно переливати свої косметичні засоби й ліки у пляшечки, об'ємом до 100 мл.

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Пасажирка в аеропорту. Фото: freepik.com

Відповідне обладнання вже встановлено я система встановлена в семи терміналах Італії. Інші аеропорти в Німеччині, Ірландії, Литві, Мальті, Швеції та Нідерландах також планують встановити нові сканери. Перед польотом краще уточнити інформацію щодо нових рентгенів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що один з популярних курортів ввів штрафи за зовнішній вигляд. Також ми писали, коли вигідно летіти на відпочинок в Дубай.

Європейський союз правила аеропорти подорож туризм
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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