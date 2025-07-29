Большинство аэропортов ЕС отменят ограничение жидкостей до 100 мл

Аэропорт. Фото: freepik.com

Новое оборудование в европейских аэропортах позволит отменить одно из жестоких ограничений для пассажиров. Оно касается перевозки жидкостей.

Об этом пишет EuroNews.

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Новые сканеры в ЕС

Сообщается, вскоре во всех аэропортах стран ЕС будет установлено оборудование, способное сканировать содержимое больших емкостей с жидкостью.

Согласно действующим правилам ЕС, жидкости, аэрозоли и гели (LAG), входящие в ручную кладь, как правило, должны быть упакованы в емкости вместимостью не более 100 мл. Такие ограничения были связаны с тем, что рентгены не могли эффективно выявлять жидкие взрывчатые вещества.

Новые технологии дают пассажирам возможность не беспокоиться о том, что необходимо переливать свои косметические средства и лекарства в бутылочки, объемом до 100 мл.

Пассажирка в аэропорту. Фото: freepik.com

Соответствующее оборудование уже установлено я система установлена в семи терминалах Италии. Другие аэропорты в Германии, Ирландии, Литве, Мальте, Швеции и Нидерландах также планируют установить новые сканеры. Перед полетом лучше уточнить информацию о новых рентгенах.

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