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Главная Туризм Большинство аэропортов отменят жесткое ограничение — о чем речь

Большинство аэропортов отменят жесткое ограничение — о чем речь

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 14:10
Большинство аэропортов ЕС отменят ограничение жидкостей до 100 мл
Аэропорт. Фото: freepik.com

Новое оборудование в европейских аэропортах позволит отменить одно из жестоких ограничений для пассажиров. Оно касается перевозки жидкостей.

Об этом пишет EuroNews.

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Новые сканеры в ЕС

Сообщается, вскоре во всех аэропортах стран ЕС будет установлено оборудование, способное сканировать содержимое больших емкостей с жидкостью.

Согласно действующим правилам ЕС, жидкости, аэрозоли и гели (LAG), входящие в ручную кладь, как правило, должны быть упакованы в емкости вместимостью не более 100 мл. Такие ограничения были связаны с тем, что рентгены не могли эффективно выявлять жидкие взрывчатые вещества.

Новые технологии дают пассажирам возможность не беспокоиться о том, что необходимо переливать свои косметические средства и лекарства в бутылочки, объемом до 100 мл.

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Пассажирка в аэропорту. Фото: freepik.com

Соответствующее оборудование уже установлено я система установлена в семи терминалах Италии. Другие аэропорты в Германии, Ирландии, Литве, Мальте, Швеции и Нидерландах также планируют установить новые сканеры. Перед полетом лучше уточнить информацию о новых рентгенах.

Напомним, ранее мы рассказывали, что один из популярных курортов ввел штрафы за внешний вид. Также мы писали, когда выгодно лететь на отдых в Дубай.

Европейский союз правила аэропорты путешествие туризм
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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