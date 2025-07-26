Ryanair не дозволить пасажирам брати 2 сумки на борт

Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Директор Ryanair Майкл О'Лірі виступив проти "нереалістичних" пропозицій ЄС. У червні комітет Європейського парламенту з питань транспорту та туризму підтримав пропозицію, яка забороняє авіакомпаніям стягувати з пасажирів плату за другу одиницю ручної поклажі.

Про це пише Daily Mail.

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У пропозиції йдеться про те, що відтепер пасажири зможуть брати на борт невелику сумку, яка поміщається під сидіння та невелику ручну поклажу вагою до 7 кг без додаткової плати.

Проте гендиректор Ryanair різко розкритикував це "непрактичне" рішення. О'Лірі заявив, що флот авіакомпанії фізично не може вмістити дві сумки в літаку особливо на повністю заброньованих рейсах.

"Ідея, що кожен має право на дві безкоштовні сумки на борту, є нездійсненною — вони не вміщаються в літак. У майже повністю заповненому літаку немає місця для однієї маленької ручної сумки та однієї великої сумки на коліщатках. Лише близько 50 % пасажирів можуть взяти з собою сумку на коліщатках, і ми робимо це, використовуючи послугу пріоритетної посадки", — сказав він.

Аеропорт. Фото: pexels.com

Він також додав, що такий крок підірве операційну ефективність авіакомпанії та її модель низьких витрат.

"Будь-які правила, які змінять це, порушуватимуть правила ЄС, що гарантують свободу авіакомпаній у встановленні цін та політики, і ми не віримо, що це станеться", — підкреслив О'Лірі.

Він вважає, що пропозиція так і не набуде чинності через практичні складнощі. Зокрема, він переконаний, що між парламентом і комісією з прав пасажирів "відбудуться якісь переговори".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що авіакомпанія Ryanair розглядає можливість збільшення бонусів, які виплачуються персоналу за виявлення перевищення розмірів ручної поклажі. Також ми писали, яка авіакомпанія встановила Starlink і тепер пасажири можуть користуватися швидкісним інтернетом без переплат.