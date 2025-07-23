Ryanair може збільшити кількість штрафів за ручну поклажу — деталі

Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Авіакомпанія Ryanair розглядає можливість збільшення бонусів, які виплачуються персоналу за виявлення перевищення розмірів ручної поклажі. Нині такі премії складають близько 80 євро на місяць.

Про це пише The Sun.

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Повідомляється, що наразі авіакомпанія платить персоналу приблизно 1,50 євро за те, що вони не пускають на борт літака пасажирів, які перевищили розміри ручної поклажі. Зокрема, такі премії нині не перевищують 80 євро на місяць.

Керівник Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що літні тарифи авіакомпанії будуть такими ж, як і в 2023 році. Проте лоукостер планує збільшити доходи за рахунок "контролю над витратами".

"Ми раді заохочувати наш персонал часткою плати за наднормовий багаж, яка, на нашу думку, збільшиться протягом найближчих року-двох", — сказав О'Лірі.

Аеропорт. Фото: pexels.com

Нагадаємо, нині без доплат пасажирам Ryanair можна брати із собою сумку розмірами з 40×25×20 см. Безкоштовна ручна поклажа має важити менше 10 кг і поміщатися під сидіння пасажира попереду.

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