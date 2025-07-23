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Головна Туризм Ryanair штрафуватиме пасажирів через ручну поклажу частіше

Ryanair штрафуватиме пасажирів через ручну поклажу частіше

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 18:29
Ryanair може збільшити кількість штрафів за ручну поклажу — деталі
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Авіакомпанія Ryanair розглядає можливість збільшення бонусів, які виплачуються персоналу за виявлення перевищення розмірів ручної поклажі. Нині такі премії складають близько 80 євро на місяць.

Про це пише The Sun.

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Повідомляється, що наразі авіакомпанія платить персоналу приблизно 1,50 євро за те, що вони не пускають на борт літака пасажирів, які перевищили розміри ручної поклажі. Зокрема, такі премії нині не перевищують 80 євро на місяць.

Керівник Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що літні тарифи авіакомпанії будуть такими ж, як і в 2023 році. Проте лоукостер планує збільшити доходи за рахунок "контролю над витратами".

"Ми раді заохочувати наш персонал часткою плати за наднормовий багаж, яка, на нашу думку, збільшиться протягом найближчих року-двох", — сказав О'Лірі.

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Аеропорт. Фото: pexels.com

Нагадаємо, нині без доплат пасажирам Ryanair можна брати із собою сумку розмірами з 40×25×20 см. Безкоштовна ручна поклажа має важити менше 10 кг і поміщатися під сидіння пасажира попереду.

Раніше ми писали, що лише за дві години їзди від іспанського Тенеріфе розташований безлюдний острів, на якому майже не буває туристів. Також ми писали, яка авіакомпанія встановила Starlink і тепер пасажири можуть користуватися швидкісним інтернетом без переплат.

авіарейси подорож туризм мотивація Ryanair
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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