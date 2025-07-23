Ryanair может увеличить количество штрафов за ручную кладь - детали

Ryanair будет штрафовать пассажиров из-за ручной клади чаще
Авиакомпания Ryanair рассматривает возможность увеличения бонусов, которые выплачиваются персоналу за выявление превышения размеров ручной клади. Сейчас такие премии составляют около 80 евро в месяц.
Об этом пишет The Sun.
Новая мотивация работников Ryanair
Сообщается, что сейчас авиакомпания платит персоналу примерно 1,50 евро за то, что они не пускают на борт самолета пассажиров, которые превысили размеры ручной клади. В частности, такие премии сейчас не превышают 80 евро в месяц.
Руководитель Ryanair Майкл О'Лири заявил, что летние тарифы авиакомпании будут такими же, как и в 2023 году. Однако лоукостер планирует увеличить доходы за счет "контроля над расходами".
"Мы рады поощрять наш персонал долей платы за сверхнормативный багаж, которая, по нашему мнению, увеличится в течение ближайших года-двух", — сказал О'Лири.
Напомним, сейчас без доплат пассажирам Ryanair можно брать с собой сумку размерами с 40×25×20 см. Бесплатная ручная кладь должна весить менее 10 кг и помещаться под сиденье пассажира впереди.
Ранее мы писали, что всего в двух часах езды от испанского Тенерифе расположен необитаемый остров, на котором почти не бывает туристов. Также мы писали, какая авиакомпания установила Starlink и теперь пассажиры могут пользоваться скоростным интернетом без переплат.
Читайте Новини.LIVE!