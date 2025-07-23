Ryanair может увеличить количество штрафов за ручную кладь - детали

Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Авиакомпания Ryanair рассматривает возможность увеличения бонусов, которые выплачиваются персоналу за выявление превышения размеров ручной клади. Сейчас такие премии составляют около 80 евро в месяц.

Об этом пишет The Sun.

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Сообщается, что сейчас авиакомпания платит персоналу примерно 1,50 евро за то, что они не пускают на борт самолета пассажиров, которые превысили размеры ручной клади. В частности, такие премии сейчас не превышают 80 евро в месяц.

Руководитель Ryanair Майкл О'Лири заявил, что летние тарифы авиакомпании будут такими же, как и в 2023 году. Однако лоукостер планирует увеличить доходы за счет "контроля над расходами".

"Мы рады поощрять наш персонал долей платы за сверхнормативный багаж, которая, по нашему мнению, увеличится в течение ближайших года-двух", — сказал О'Лири.

Аэропорт. Фото: pexels.com

Напомним, сейчас без доплат пассажирам Ryanair можно брать с собой сумку размерами с 40×25×20 см. Бесплатная ручная кладь должна весить менее 10 кг и помещаться под сиденье пассажира впереди.

Ранее мы писали, что всего в двух часах езды от испанского Тенерифе расположен необитаемый остров, на котором почти не бывает туристов. Также мы писали, какая авиакомпания установила Starlink и теперь пассажиры могут пользоваться скоростным интернетом без переплат.