Який пляж в Іспанії найкращий — де варто побувати кожному

Пляж Кала-Салада в Іспанії. Фото: tripadvisor.com

Іспанія є надзвичайно популярним місцем відпочинку для мандрівників з усього світу. Країна славиться смачною їжею, красивими містами та одними з найкращих пляжів у світі.

Про це пише Daily Express.

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Одним з найкращих пляжів в у країні є Кала-Салада на Ібіці. Ця невелика бухта відома своїми бірюзовими водами, піщаним берегом і вкритими сосновим лісом скелями. Цей пляж популярний не лише серед туристів, це місце обожнюють і самі іспанці.

Море тут неглибоке, прозоре і спокійне, що робить це місце ідеальним для підводного плавання або снорклінгу.

Відвідувачі вихваляють це неймовірне місце на порталі TripAdvisor.

"Для мене це найкрасивіший пляж в Іспанії. Багато подорожуючи країною, я не знайшов нічого гарнішого".

"Це, безумовно, найкращий іспанський пляж, особливо рано вранці, коли немає людей".

"Уздовж скелі є дуже гарні піщані пляжі. Якщо вам вдасться зайняти одне з них, ви точно будете у захваті від одного з найкрасивіших пляжів на острові з кришталево чистою водою, без припливів і хвиль".

Пляж Кала-Салада в Іспанії. Фото: tripadvisor.com

З червня до середини жовтня дорога до пляжу закрита з 10-ї ранку до 6-ї вечора. Проте ви можете дістатися на скутері, таксі або забронювати столик в одному з пляжних ресторанів. Перед шлагбаумом є невелика автостоянка, але звідти до пляжу 15 хвилин пішки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що лише за дві години їзди від іспанського Тенеріфе розташований безлюдний острів, на якому майже не буває туристів. Також досвідчений турист застеріг від популярної схеми шахраїв в Іспанії.