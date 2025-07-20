Какой пляж в Испании самый лучший - где стоит побывать каждому

Пляж Кала-Салада в Испании. Фото: tripadvisor.com

Испания является чрезвычайно популярным местом отдыха для путешественников со всего мира. Страна славится вкусной едой, красивыми городами и одними из лучших пляжей в мире.

Об этом пишет Daily Express.

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Почему стоит побывать на пляже Кала-Салада в Испании

Одним из лучших пляжей в стране является Кала-Салада на Ибице. Эта небольшая бухта известна своими бирюзовыми водами, песчаным берегом и покрытыми сосновым лесом скалами. Этот пляж популярен не только среди туристов, это место обожают и сами испанцы.

Море здесь неглубокое, прозрачное и спокойное, что делает это место идеальным для подводного плавания или снорклинга.

Посетители восхваляют это невероятное место на портале TripAdvisor.

"Для меня это самый красивый пляж в Испании. Много путешествуя по стране, я не нашел ничего красивее".

"Это, безусловно, лучший испанский пляж, особенно рано утром, когда нет людей".

"Вдоль скалы есть очень хорошие песчаные пляжи. Если вам удастся занять один из них, вы точно будете в восторге от одного из самых красивых пляжей на острове с кристально чистой водой, без приливов и волн".

Пляж Кала-Салада в Испании. Фото: tripadvisor.com

С июня до середины октября дорога к пляжу закрыта с 10 утра до 6 вечера. Однако вы можете добраться на скутере, такси или забронировать столик в одном из пляжных ресторанов. Перед шлагбаумом есть небольшая автостоянка, но оттуда до пляжа 15 минут пешком.

Напомним, ранее мы писали, что всего в двух часах езды от испанского Тенерифе расположен необитаемый остров, на котором почти не бывает туристов. Также опытный турист предостерег от популярной схемы мошенников в Испании.