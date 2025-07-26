Ryanair не позволит пассажирам брать 2 сумки на борт

Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Директор Ryanair Майкл О'Лири выступил против "нереалистичных" предложений ЕС. В июне комитет Европейского парламента по вопросам транспорта и туризма поддержал предложение, которое запрещает авиакомпаниям взимать с пассажиров плату за вторую единицу ручной клади.

Об этом пишет Daily Mail.

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В предложении говорится о том, что отныне пассажиры смогут брать на борт небольшую сумку, которая помещается под сиденье и небольшую ручную кладь весом до 7 кг без дополнительной платы.

Однако гендиректор Ryanair резко раскритиковал это "непрактичное" решение. О'Лири заявил, что флот авиакомпании физически не может вместить две сумки в самолете особенно на полностью забронированных рейсах.

"Идея, что каждый имеет право на две бесплатные сумки на борту, является невыполнимой — они не помещаются в самолет. В почти полностью заполненном самолете нет места для одной маленькой ручной сумки и одной большой сумки на колесиках. Только около 50 % пассажиров могут взять с собой сумку на колесиках, и мы делаем это, используя услугу приоритетной посадки", — сказал он.

Аэропорт. Фото: pexels.com

Он также добавил, что такой шаг подорвет операционную эффективность авиакомпании и ее модель низких затрат.

"Любые правила, которые изменят это, будут нарушать правила ЕС, гарантирующие свободу авиакомпаний в установлении цен и политики, и мы не верим, что это произойдет", — подчеркнул О'Лири.

Он считает, что предложение так и не вступит в силу из-за практических сложностей. В частности, он убежден, что между парламентом и комиссией по правам пассажиров "состоятся какие-то переговоры".

Напомним, ранее мы рассказывали, что авиакомпания Ryanair рассматривает возможность увеличения бонусов, которые выплачиваются персоналу за выявление превышения размеров ручной клади. Также мы писали, какая авиакомпания установила Starlink и теперь пассажиры могут пользоваться скоростным интернетом без переплат.