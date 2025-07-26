Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Туризм Ryanair раскритиковал предложение ЕС по ручной клади — детали

Ryanair раскритиковал предложение ЕС по ручной клади — детали

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 13:35
Ryanair не позволит пассажирам брать 2 сумки на борт
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Директор Ryanair Майкл О'Лири выступил против "нереалистичных" предложений ЕС. В июне комитет Европейского парламента по вопросам транспорта и туризма поддержал предложение, которое запрещает авиакомпаниям взимать с пассажиров плату за вторую единицу ручной клади.

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама
Читайте также:

Ryanair против послаблений правил для пассажиров

В предложении говорится о том, что отныне пассажиры смогут брать на борт небольшую сумку, которая помещается под сиденье и небольшую ручную кладь весом до 7 кг без дополнительной платы.

Однако гендиректор Ryanair резко раскритиковал это "непрактичное" решение. О'Лири заявил, что флот авиакомпании физически не может вместить две сумки в самолете особенно на полностью забронированных рейсах.

"Идея, что каждый имеет право на две бесплатные сумки на борту, является невыполнимой — они не помещаются в самолет. В почти полностью заполненном самолете нет места для одной маленькой ручной сумки и одной большой сумки на колесиках. Только около 50 % пассажиров могут взять с собой сумку на колесиках, и мы делаем это, используя услугу приоритетной посадки", — сказал он.

Ryanair раскритиковал предложение ЕС по ручной клади — детали - фото 1
Аэропорт. Фото: pexels.com

Он также добавил, что такой шаг подорвет операционную эффективность авиакомпании и ее модель низких затрат.

"Любые правила, которые изменят это, будут нарушать правила ЕС, гарантирующие свободу авиакомпаний в установлении цен и политики, и мы не верим, что это произойдет", — подчеркнул О'Лири.

Он считает, что предложение так и не вступит в силу из-за практических сложностей. В частности, он убежден, что между парламентом и комиссией по правам пассажиров "состоятся какие-то переговоры".

Напомним, ранее мы рассказывали, что авиакомпания Ryanair рассматривает возможность увеличения бонусов, которые выплачиваются персоналу за выявление превышения размеров ручной клади. Также мы писали, какая авиакомпания установила Starlink и теперь пассажиры могут пользоваться скоростным интернетом без переплат.

путешествие Европа экономия деньги туризм Ryanair
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации