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Популярная авиакомпания оборудует самолеты новыми креслами с USB

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 13:30
LOT поставит новые кресла для пассажиров - что известно
Самолет LOT. Фото: lot.com

Популярная польская авиакомпания LOT закупила 14 тысяч новеньких тонких кресел. Они не только удобные, но и оборудованы специальными столиками, но и разъемами USB для зарядки смартфонов и ноутбуков.

Об этом сообщает avianews.com.

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Сообщается, что новенькими креслами компания оборудует самолеты Boeing 737 MAX 8 и Airbus A220 до конца 2025 года. Для LOT их разработ3изготовлением комфортных кресел для авто. Изготавливаться они будут в польском городе Свебодзин.

Новенькие кресла будут оборудованы разъемами USB Type-C мощностью 60 Вт, благодаря которым можно будет заряжать не только смартфоны, но и ноутбуки.

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Новые кресла. Фото: lot.com
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Улучшенные кресла. Фото: lot.com

Пассажиры также могут закрепить гаджеты на столиках, встроенных в кресла. Кресла будут иметь подголовник-подушку, что добавит комфорта во время полета. Они также весят до 10 килограммов, что позволяет увеличить количество мест в самолете и сэкономить на топливе.

Напомним, ранее мы рассказывали, что новое оборудование в европейских аэропортах позволит отменить одно из жестоких ограничений для пассажиров. Также мы писали, когда выгодно лететь на отдых в Дубай.

авиарейсы авиабилеты путешествие самолеты туризм
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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