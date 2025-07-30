LOT поставит новые кресла для пассажиров - что известно

Популярная авиакомпания оборудует самолеты новыми креслами с USB
Популярная польская авиакомпания LOT закупила 14 тысяч новеньких тонких кресел. Они не только удобные, но и оборудованы специальными столиками, но и разъемами USB для зарядки смартфонов и ноутбуков.
Об этом сообщает avianews.com.
LOT улучшит условия для пассажиров
Сообщается, что новенькими креслами компания оборудует самолеты Boeing 737 MAX 8 и Airbus A220 до конца 2025 года. Для LOT их разработ3изготовлением комфортных кресел для авто. Изготавливаться они будут в польском городе Свебодзин.
Новенькие кресла будут оборудованы разъемами USB Type-C мощностью 60 Вт, благодаря которым можно будет заряжать не только смартфоны, но и ноутбуки.
Пассажиры также могут закрепить гаджеты на столиках, встроенных в кресла. Кресла будут иметь подголовник-подушку, что добавит комфорта во время полета. Они также весят до 10 килограммов, что позволяет увеличить количество мест в самолете и сэкономить на топливе.
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