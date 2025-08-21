Село з вітряками на Черкащині — де варто побувати в серпні

Унікальне село з гірськолижним курортом та вітряками
Літо майже добігає кінця, проте тепло радуватиме нас близько місяця. Час спланувати невелику відпустку та відкрити для себе новий куточок України.
Унікальною локацією села з гірськолижним курортом та величезними вітряками поділився тревел-блогер Вадим Грінько в TikTok.
Мальовниче село на Черкащині
Мандрівник порекомендував цього літа побувати в селі Водяники у Черкаській області. Взимку тут розгортається гірськолижний курорт, а влітку туристи можуть тут зробити атмосферні фото на тлі величезних вітряків.
Всього за 30 кілометрів від цього села розташований Буцький каньйон із неймовірними краєвидами, а трохи далі — уманський парк "Софіївка".
За вхід на територію з гігантськими вітряками та дерев'яними гойдалками доведеться віддати 100 гривень з людини.
@vadymgrinko
Буковель на мінімалках?) Взагалі дуже гарне село, рекомендую заїхати 🗺️😍♬ Country - Evgeny
Нагадаємо, раніше ми розповідали про чисте озеро за кілька кілометрів від села Карасин на Волині. Також ми писали, де покупатись неподалік Львова.
Читайте Новини.LIVE!