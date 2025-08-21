Село з вітряками на Черкащині — де варто побувати в серпні

Вітряки в селі Водяники. Фото: Facebook

Літо майже добігає кінця, проте тепло радуватиме нас близько місяця. Час спланувати невелику відпустку та відкрити для себе новий куточок України.

Унікальною локацією села з гірськолижним курортом та величезними вітряками поділився тревел-блогер Вадим Грінько в TikTok.

Мальовниче село на Черкащині

Мандрівник порекомендував цього літа побувати в селі Водяники у Черкаській області. Взимку тут розгортається гірськолижний курорт, а влітку туристи можуть тут зробити атмосферні фото на тлі величезних вітряків.

Всього за 30 кілометрів від цього села розташований Буцький каньйон із неймовірними краєвидами, а трохи далі — уманський парк "Софіївка".

За вхід на територію з гігантськими вітряками та дерев'яними гойдалками доведеться віддати 100 гривень з людини.

@vadymgrinko Буковель на мінімалках?) Взагалі дуже гарне село, рекомендую заїхати 🗺️😍 ♬ Country - Evgeny

