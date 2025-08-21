Відео
Головна Travel Унікальне село з гірськолижним курортом та вітряками

Унікальне село з гірськолижним курортом та вітряками

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 13:39
Село з вітряками на Черкащині — де варто побувати в серпні
Вітряки в селі Водяники. Фото: Facebook

Літо майже добігає кінця, проте тепло радуватиме нас близько місяця. Час спланувати невелику відпустку та відкрити для себе новий куточок України.

Унікальною локацією села з гірськолижним курортом та величезними вітряками поділився тревел-блогер Вадим Грінько в TikTok.

Читайте також:

Мальовниче село на Черкащині

Мандрівник порекомендував цього літа побувати в селі Водяники у Черкаській області. Взимку тут розгортається гірськолижний курорт, а влітку  туристи можуть тут зробити атмосферні фото на тлі величезних вітряків.

Всього за 30 кілометрів від цього села розташований Буцький каньйон із неймовірними краєвидами, а трохи далі — уманський парк "Софіївка". 

За вхід на територію з гігантськими вітряками та дерев'яними гойдалками доведеться віддати 100 гривень з людини.

@vadymgrinko

Буковель на мінімалках?) Взагалі дуже гарне село, рекомендую заїхати 🗺️😍

♬ Country - Evgeny

Нагадаємо, раніше ми розповідали про чисте озеро за кілька кілометрів від села Карасин на Волині. Також ми писали, де покупатись неподалік Львова.

подорож літо природа Україна туризм
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
