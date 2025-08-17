Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Туризм Всього у 20 км від Луцька заховалось озеро з кришталевою водою

Всього у 20 км від Луцька заховалось озеро з кришталевою водою

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 20:47
Чисте озеро поблизу Луцька —де покупатись цього літа
Озеро Тросне. Фото: rivnefish.com

За кілька кілометрів від села Карасин на Волині розкинулося чисте озеро Тросне. Тут можна не лише позасмагати й покупатися, а й порибалити.

Про це пише телеграм-канал "Подорожуймо Україною".

Реклама
Читайте також:

Чим унікальне озеро Тросне

Площа водойми складає 22 га, а максимальна глибина — 4 метри. Туристів тут приємно вразять піщані береги та чиста й прозора мінералізована вода. Біля водойми доводі тихо і чутно лише жаб.

В озері водяться карасі, коропи, товстолобики, білий амур, щуки та окуні, тож рибалки не зможуть повернутись додому з порожніми руками.  

Тут облаштовані альтанки, тож можна не лише покупатись і насолодитися сонечком, а посмажити м'ясо та посмакувати вечерею на свіжому повітрі.

Також можна не лише відпочити біля водойми, а й відвідати заказник і старовинну церкву у Карасині.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про цікаві локації, за кілька годин їзди від столиці. Також ми писали, де покупатись неподалік Львова.

відпочинок подорож відпустка туризм озеро Волинь
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації