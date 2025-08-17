Чисте озеро поблизу Луцька —де покупатись цього літа

Озеро Тросне. Фото: rivnefish.com

За кілька кілометрів від села Карасин на Волині розкинулося чисте озеро Тросне. Тут можна не лише позасмагати й покупатися, а й порибалити.

Про це пише телеграм-канал "Подорожуймо Україною".

Чим унікальне озеро Тросне

Площа водойми складає 22 га, а максимальна глибина — 4 метри. Туристів тут приємно вразять піщані береги та чиста й прозора мінералізована вода. Біля водойми доводі тихо і чутно лише жаб.

В озері водяться карасі, коропи, товстолобики, білий амур, щуки та окуні, тож рибалки не зможуть повернутись додому з порожніми руками.

Тут облаштовані альтанки, тож можна не лише покупатись і насолодитися сонечком, а посмажити м'ясо та посмакувати вечерею на свіжому повітрі.

Також можна не лише відпочити біля водойми, а й відвідати заказник і старовинну церкву у Карасині.

