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Головна Туризм Топ-4 басейни в Києві й області, де можна поплавати влітку

Топ-4 басейни в Києві й області, де можна поплавати влітку

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 18:23
Басейни в Києві та області — підбірка місць для відпочинку
Родина відпочиває біля басейну. Фото: freepik.com

Ми й не встигли помітити, як пролетіло два місяці літа. Проте є ще серпень, щоб насолодитися сонцем і теплом.

Підбіркою басейнів в Києві та області поділилось видання OBOZ.UA

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Пірс 39 на ВДНХ 

Влітку ВДНХ манить туристів не лише фудкортами та цікавими виставками, а й великим басейном із шезлонгами. Тут є окреме місце для діток із водними гірками. Басейн відкривається об 11 ранку. Година вартує від 100 до 250 гривень, залежно від дня тижня та того, чи візьмете із собою дітей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Пірс 39 (@pirs39)

Пляж Яхта на Оболоні

На цій локації є три різні басейни та бар із смачними коктейлями та ресторан. Середній чек страви — 250-300 гривень. Тут можна пограти з друзями у волейбол, покататися на гойдалках, розважитись із дітьми в Динопарку та зробити атмосферні кадри на фотозонах. Цінник на шезлонг тут варіюється від 150 до 3500 гривень.

Sungrilla Secret Beach на Подолі

Місце відпочинку розташоване за адресою Набережно-Хрещатицька, 10. Тут на зручних шезлонгах можна не лише позасмагати, а й насолодитися неймовірними краєвидами Дніпра. Тут є зручні шезлонги, ліжка, ресторан та бар. Окрім того, заклад є "петфрендлі", тож ви можете взяти із собою улюбленця. Вартість шезлонга тут стартує від 800 гривень, а шатра — від 2500 тисяч гривень.

Sobi Club в Хотянівці

Це великий заміський комплекс із різними басейнами, оточений сосновим лісом. Дітлахи тут можуть розважитися на водних гірках, а дорослі — відновити сили у гідромасажних ваннах. Відпочинок тут вам обійдеться дорожче за попередні варіанти — від 750 гривень і до 6000 гривень, залежно від зон.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про цікаві локації, за кілька годин їзди від столиці. Також ми писали, де покупатись неподалік Львова.

Київ відпочинок літо розвага туризм
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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