Як вберегтись від спеки на відпочинку — поради експерта

Відпочинок на пляжі. Фото: freepik.com

Кінець липня та серпень — найспекотніший період літа. Експерт з подорожей поділився порадами, як пережити спеку під час відпустки.

Про це Daily Express.

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Як уникнути теплового удару у відпустці

Перш за все фахівець порадив мандрівникам підготуватися і скоригувати свій маршрут з урахуванням спекотної погоди.

"Ми не можемо контролювати погоду, але під час подорожей важливо завжди враховувати її. Наприклад, сплануйте свій маршрут так, щоб мати достатньо часу для огляду кожної локації у своєму темпі", — пояснив чоловік.

Експерт додав, що ви повинні "підлаштувати свій відпочинок під спеку". Обов'язково візьміть з собою найнеобхідніше — пляшку з водою та сонцезахисний крем. Регулярно робіть перерви в затінку, щоб уникнути теплового удару.

Тепловий удар. Ілюстративне фото: freepik.com

Обов'язково візьміть із собою додаткову пусту пляшечку. Ви зможете набрати в неї чистої, прохолодної води з фонтанчиків на туристичних локаціях.

Фахівець додав, що якщо у вашому житлі є кондиціонер, то варто ним користуватися. Це допоможе підтримувати температуру в кімнаті, поліпшить якість повітря та зробить ваш відпочинок комфортнішим.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про пухнасту зірку Греції, яку обожнюють туристи. Також досвідчений турист застеріг від популярної схеми шахраїв в Іспанії.