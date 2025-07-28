Як вберегтись від спеки на відпочинку — поради експерта

Як врятуватись від спеки у відпустці — дієві поради
Кінець липня та серпень — найспекотніший період літа. Експерт з подорожей поділився порадами, як пережити спеку під час відпустки.
Про це Daily Express.
Як уникнути теплового удару у відпустці
Перш за все фахівець порадив мандрівникам підготуватися і скоригувати свій маршрут з урахуванням спекотної погоди.
"Ми не можемо контролювати погоду, але під час подорожей важливо завжди враховувати її. Наприклад, сплануйте свій маршрут так, щоб мати достатньо часу для огляду кожної локації у своєму темпі", — пояснив чоловік.
Експерт додав, що ви повинні "підлаштувати свій відпочинок під спеку". Обов'язково візьміть з собою найнеобхідніше — пляшку з водою та сонцезахисний крем. Регулярно робіть перерви в затінку, щоб уникнути теплового удару.
Обов'язково візьміть із собою додаткову пусту пляшечку. Ви зможете набрати в неї чистої, прохолодної води з фонтанчиків на туристичних локаціях.
Фахівець додав, що якщо у вашому житлі є кондиціонер, то варто ним користуватися. Це допоможе підтримувати температуру в кімнаті, поліпшить якість повітря та зробить ваш відпочинок комфортнішим.
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