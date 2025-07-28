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Главная Туризм Как спастись от жары в отпуске — действенные советы

Как спастись от жары в отпуске — действенные советы

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 11:42
Как уберечься от жары на отдыхе - советы эксперта
Отдых на пляже. Фото: freepik.com

Конец июля и август — самый жаркий период лета. Эксперт по путешествиям поделился советами, как пережить жару во время отпуска.

Об этом Daily Express.

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Как избежать теплового удара в отпуске

Прежде всего специалист посоветовал путешественникам подготовиться и скорректировать свой маршрут с учетом жаркой погоды.

"Мы не можем контролировать погоду, но во время путешествий важно всегда учитывать ее. Например, спланируйте свой маршрут так, чтобы иметь достаточно времени для осмотра каждой локации в своем темпе", — пояснил мужчина.

Эксперт добавил, что вы должны "подстроить свой отдых под жару". Обязательно возьмите с собой самое необходимое — бутылку с водой и солнцезащитный крем. Регулярно делайте перерывы в тени, чтобы избежать теплового удара.

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Тепловой удар. Иллюстративное фото: freepik.com

Обязательно возьмите с собой дополнительную пустую бутылочку. Вы сможете набрать в нее чистой, прохладной воды из фонтанчиков на туристических локациях.

Специалист добавил, что если в вашем жилье есть кондиционер, то стоит им пользоваться. Это поможет поддерживать температуру в комнате, улучшит качество воздуха и сделает ваш отдых более комфортным.

Напомним, ранее мы рассказывали о пушистой звезде Греции, которую обожают туристы. Также опытный турист предостерег от популярной схемы мошенников в Испании.

путешествие советы туризм аномальная жара жара
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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